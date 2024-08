Nem meglepetés, hogy ezúttal is arról számolhatunk be, hogy több jelenleg is Fejér vármegyében futballozó, vagy a megyéhez köthető futballista került be Marco Rossi szövetségi kapitány éppen aktuális keretébe. A nemzeti csapat az Európa-bajnokság után ezúttal a Nemzetek Ligája A-divíziójára készül, amelyben Németországgal, Bosznia-Hercegovinával és Hollandiával került egy csoportba. Először szeptember 7-én a németek vendégeként lépnek pályára a mieink, majd a bosnyákokat fogadják három nappal később. Nézzük melyek azok a futballisták, akik köthetőek megyénkhez, és ezúttal is számít rájuk Rossi.

Nem meglepő, hogy ismét bekerültek

Az elmúlt időszakban egy dolgot szinte biztosra vehettünk, Nagy Zsolt kihagyhatatlan eleme a nemzeti csapatnak. Bár 2023 elején megküzdött egy térdsérüléssel, meg is műtötték, azonban jól sikerült a visszatérése, Marco Rossi is elégedett volt vele, így visszakerült a keretbe, és az Európa-bajnokságon is ott volt. A viadalon csupán 19 perc játéklehetőséget kapott, azonban ez nem szegte kedvét, és a Puskás Akadémiához visszatérve még magasabb fokozatba kapcsolt, hogy bizonyítsa, számíthat rá a szövetségi kapitány.

A Lovasberényben felnövő, és futballozni is ott kezdő Nagy Zsolt a Zalaegerszegi TE elleni bajnokin győztes gólt szerzett, a Nyíregyháza Spartacus ellen is remekelt, két gólpasszt is kiosztott, majd duplázott az Ararat-Armenia elleni Konferencia Liga-selejtező mérkőzésen is. Ezután az MTK ellen előkészített Jonathan Levi mindent eldöntő találata előtt, Firenzében pedig ő értékesítette azt a büntetőt, amellyel a Puskás Akadémia előnybe került. Ez a teljesítmény pedig nem maradhatott válogatott meghívó nélkül. Talán kijelenthetjük, a nemzeti csapat egyik, ha nem a legjobb formájában lévő futballistája a Puskás Akadémia játékosa.

Hasonlóan jó formában van, és volt tavasszal is Tóth Balázs, akinek az Európa-bajnokságra még elmaradt, most azonban Marco Rossi úgy döntött, harmadik számú kapusnak a Fehérvár FC futballistáját választja ki. Rá is szolgált erre a korábban a Puskás Akadémiánál is megforduló Tóth, hiszen ott folytatta az új idényt, ahol a tavalyit abbahagyta, ugyanis a székesfehérvári együttes több pontot is csak annak köszönhet a bajnokságban, hogy a kapusa állt a vonalon. Kimagasló teljesítményt nyújtott az Omonia Nicósia elleni oda-, majd visszavágón is, de a Diósgyőri VTK elleni sikerből is kivette a részét a bajnokságban többek közt.