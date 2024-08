Albert Gudmundsson a nyári átigazolási időszakban igazolt a Fiorentinához

Fotó: ACF Fiorentina

Az látszott is az első mérkőzésen, hogy nem annyira összeszedett ez a Fiorentina.

– Nem is tud összeszedett lenni, nem lesz rossz csapat, de most még nem is jó. Vannak nagyon jó játékosaik, de most azt látni az első három meccs alapján, hogy Palladino össze-vissza tologatja az embereket, kevés az olyan, aki mindháromszor pályára lépett volna. A bajnokságban is csak egy góljuk van, azt is a csapatkapitány, aki nem mellesleg szélső védő, Cristiano Biraghi szerezte szabadrúgásból. Nagyon bő a keret, ahogy mondtam vannak jó futballisták is, de még sok idő kell ahhoz, hogy ez igazán jó legyen. Főleg, hogy az előző edzővel nagyon más taktika szerint játszottak, nagyon újra kell gondolni ezt. Ebből kiindulva nem is lepett meg, hogy az első meccsen a Puskás Akadémia döntetlent ért el, nem tartottam ezt a valóságtól elrugaszkodottnak. A hétvégén a bajnoki fordulóban sem látszott az, hogy ez változott volna, és nagyon készen állna a továbbiakra a firenzei gárda.

Mennyire lehet előnye a Puskás Akadémiának, hogy már jó ideje egy edző irányítja és a csapat magja is egyben van?

– Ez a Puskás a Fradi mögött a második legjobb csapat ma Magyarországon. Hornyák Zsolt nagyon okos, jól teszi a dolgát és nagyon sok jó játékosa is van az együttesnek, ráadásul variálgat is az edző, ami külön pozitív. Például nagyon meglep, hogy Nagy Zsoltból hirtelen bal szélső lett, de látszik, jó döntés volt, hiszen ontja magából a gólokat. Egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy lenne esélyük továbbjutni, azonban azt hozzá kell tenni, hogy a Fiorentina nem engedheti meg magának, hogy ne legyen ott Európában. Pár éve megvette egy amerikai tulajdonos a csapatot, nagy showman az illető, szóval biztos vagyok benne, hogy elbeszélgetett az előző meccs után a játékosokkal, hogy itt nagyon rossz világ jön, ha ki találnak esni, főleg a felcsútiak ellen. Azért azt tegyük hozzá, hogy nekik a Puskás Akadémia egy sehonnani csapat.