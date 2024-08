A fehérváriak vezethették az első támadást, de a bécsiek megmutatták, miért is veretlenek még az idei szezonban, és gyorsan leparancsolták az Enthroners támadóit a pályáról. A Vikingek első hódítása viszont rögtön egy touchdownt hozott, az irányítójuk Ben Holmes passzolt és futott, Karri Pajarinen futott, és utóbbi 3 yardos haladása zárta le az akciót, Dennis Tasic extrája is a póznák közé repült, 7-0. A következő fehérvári támadásnál Jack Mangel dobott egy interceptiont, gyorsan visszakapta tehát a labdát a Vikings. Szerencsére a fehérvári védelem is előlépett és kierőszakoltak ők is egy labda szerzést, Roedion Henrique volt a hős. Ám újra nem sikerült nagyot alkotni a labdával, 12 yardra futotta Mangeléktől. A bécsiek ellenben ismét beértek a fehérvári célterületre, Holmes Florian Bierbaumert találta meg a hatpontossal, Tasic viszont ezúttal hibázott, 13-0. Újabb, alig másfél perces labdabirtoklás érkezett csak Enthroners oldalról.

A bécsiek következő rohama áthúzódott már a második negyedre, és ismét pontokat tettek fel az eredményjelzőre. Holmes karja elképesztően sült, és csak ebben a támadássorozatban 61 yardot gyűjtött Reece Hornnak és Johannes Schütznek passzolva, utóbbi 8 yardos elkapása ért hat pontot, Tasic állított az irányzékon, 20-0. A Vikings védelme ismét kicsontozta Mangeléket, 3 yard érkezett támadásban Enthroners oldalról. Majd újabb touchdown és extrapont a Vikingektől. Holmes most 28 yardos passzal találta meg Hornt, Tasic rúgása is a helyén, 27-0. Újabb kínszenvedés után ismét a bécsiek támadtak, de most Holmes is hibázott, pontosabban Ezra Francis Forbes Trudo volt jó helyen és ellopta a bécsiek irányítójának passzát. Itt végre az Enthroners is megvillantott valamit, érkezett két Nathaniel Robitaille elkapás darabonként 17 yardért, de itt kis is fújt. Sajnos ez volt az Enthroners legeredményesebb rohama ezen a meccsen. A Vikings sem volt persze tökéletes, hiszen volt elhibázott mezőnygóljuk is, de ettől függetlenül összehoztak további két touchdownt és két mezőnygólt. Az egyik hatpontos egy 24 yardos Horn elkapásból született, és bár Tasic jutalomrúgásai nem voltak főnyeremények, a Vienna Vikings 46-0-ra nyert, továbbra is veretlen a szezonban, és tökéletes mérleggel megnyerte a Keleti konferenciát. Az Enthroners 2-9-es mérleggel áll, és augusztus 24-én a Köln ellen zárja a szezont a székesfehérvári First Fielden.