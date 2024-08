A bajnokság múlt hétvégi, harmadik fordulójában hiába szerezte meg a vezetést a Csákvár a Gyirmót ellen, végül mégis vereséget szenvedett, de nem csupán három pontot, hanem vezérét is elvesztette a csapat. A találkozó 92. percében, Simon András egy levegőben történt ütközés után rosszul fogott talajt, hordágyon kellett levinni. Kedden a vizsgálat után kiderült, keresztszalag-szakadást szenvedett.

– Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, sőt! Irányítottuk a játékot, Major Marcell remek beadását követően Nagy Zoárd révén gyorsan megszereztük a vezetést, majd nem sokkal később meg is duplázhattuk volna előnyünket, de a vendégek kapusa bravúrosan védte újabb fejesünket. Az ivószünet után balszerencsés góllal egyenlítettek a vendégek, ám ettől függetlenül a szünetig nem volt gond a játékunkkal. Szünetben kényszerű csere miatt változtatnunk kellett, a Gyirmót pedig a folytatásban már ránk kényszerítette az akaratát. Cseréink jól szálltak be, a hajrában több egyenlítési lehetőségünk is volt, de nem volt szerencsénk. Aztán a hosszabbításban Simon Andris súlyos sérülést szenvedett, számára úgy tűnik, véget ért a bajnokság. Kiesésével komoly vérveszteséget szenvedtünk – elevenítette fel a hétvégi történéseket Tóth Balázs vezetőedző.

A Csákvár hétvégén a pontveszteség nélkül, száz százalékos teljesítménnyel élen álló Szentlőrinc vendége lesz.