2024. augusztus 24., szombat, 17:00

Sárbogárd – Ikarus-Maroshegy

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Legalább olyan jó szezont szeretnénk, mint a tavalyi volt, annyi különbséggel, hogy a bajnokságban nem jó a második hely, az első helyen végeznénk, a kupában pedig ismét döntőt játszanánk. Ez a két konkrét célunk. Próbáltunk igazolni ennek érdekében, úgy érzem sikerült is. A célkitűzések között volt, hogy legyen rutinos játékos köztük, aki a mérkőzés bármelyik percében tud segíteni a csapaton, valamint szerettünk volna találni olyan fiatalt, akit hosszabb távon fel tudunk építeni. Erre is megtaláltuk a megoldást. Kosztolányi Bence kifejezetten tapasztalt játékosnak mondható, akinek erőssége, hogy bármikor bevethető, akár egy kész csapatba is. Nagyon jól támadja a kaput, mindenféleképpen egy ilyen előre játékban erős játékost szerettem volna. A fiatalok közül Enyingről Kizlinger Zalán, Balatonfűzfőről Bíró Patrik érkezett, Gelencsér Zsoltot a Videoton Baráti Kör Egyesület csapatából igazoltuk, valamint az egyik kapusunk abbahagyta nagypályás labdarúgást, helyére Dőry Gergő jött az Ikarus-Maroshegytől. Jó csapatnak tartom az Ikarust, tavaly is jól játszottak, kifejezetten jó momentumaik voltak ellenünk, de mindkét ellenük vívott mérkőzést sikerült uralnunk, és meggyőző győzelmeket arattunk. Bennük van a meglepetés, kíváncsi leszek, hogy most milyen kerettel érkeznek. Sok fiatal volt náluk, tehetséges és ügyes játékosok, akik bárkit meg tudnak tréfálni, ezért maximálisan komolyan vesszük a találkozót. Minden egyes mérkőzés előtt azt fogom mondani, hogy a győzelemre törünk, és ahogy eddig is, szeretnénk ezt látványos és eredményes játékkal, sokgólos összecsapáson kamatoztatni. Ettől függetlenül nehéz mérkőzésre számítok, hiszen nem ismerem őket, nem tudom mire képesek, ám csak a győzelem elfogadható tőlünk. A főpróba jól sikerült, a kupában, Szabadegyházán kemény és harcias hazai csapatot tudtunk magabiztosan legyőzni a jó első félidei játékunknak köszönhetően. Tudtuk azt, hogy körülbelül mire számíthatunk, azt is kaptuk, de így is azt kell mondanom, hogy nem volt egyszerű meccs.