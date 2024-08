Múltidézéssel kezdjük a beszélgetést az igazgatóság Honvéd utcai, földszinti épületében. Gyorsan elrepültek az évtizedek, a sportvezető kinevezésekor, a nyolcvanas évek legelején nem gondolta, hogy ilyen hosszasan irányítja az amatőr futball egyik legfontosabb bizottságát.

- Nem ma kezdtem, 1982. óta dolgozom a szövetségben. Kezdetben a fegyelmi bizottság tagjaként, majd 1989-ben a fegyelmi bizottságunk elnöke, Kastori Tibor a szövetség főtitkára lett, én léptem a helyére. Itt mindig konkrét ügyekben kell dönteni, ez engem jobban érdekel. A felelősség különösebben nem zavar.

Bárkovich István felnőttként került a koronázóvárosba. „Nem vagyok fehérvári. Sopronban jártam középiskolába, a kollégiumnak volt focicsapata, ott kezdtem játszani. A Győr-Sopron megyei ifjúsági bajnokságban szerepeltünk, amit meg is nyertünk 1960-ban, amikor negyedikesek voltunk. Később kerültem Fejérbe, 1989-ben Sárvári István volt a szövetség elnöke, és ő javasolt a fegyelmi bizottság első emberének, amit az elnökségnek jóvá kellett hagynia. Aztán Nemes Ferenc lett az FMLSZ első embere, ő is arra kért, hogy folytassam a munkát, dolgozzak tovább ugyanúgy a kollégáimmal, ahogy korábban. Szőke Miklós volt a főtitkár, majd hamarosan Földvári Ferenc váltotta. Nemes az MLSZ alelnöke lett, érthetően a Fejérben betöltött tisztségéről lemondott. Az MLSZ strukturális szervezeti változását követően Bencsik István lett a társadalmi elnök. Tizenöt éve Schneider Béla, vezeti az igazgatóságot, viszi a napi ügyeket, előbb főtitkárként, napjainkban pedig igazgatóként. Érthetően vele egyeztetek a legtöbbet.”

Bárkovich azt mondja, az elmúlt lassan fél évszázad során mindenkivel hatékonyan dolgozott együtt, beleértve a jelenlegi vezetést is.

- A bizottság tagja Pfiszterné Németh Margit, Doma Vince, Pálmai József, Németh Gyula és Földi József. A bajnokságok kezdetétől keddenként 15 órakor ülésezünk, addig maradunk, amíg minden ügyben határozatot nem hoztunk. Egy-egy összejövetel lehet egy-két óra, de akár három-négy is. Tekintettel arra, hogy néha hétközi meccsek is vannak, ilyenkor pénteken is tartunk fegyelmit, ezzel segítve a csapatokat az ügyek mielőbbi lezárásában. Természetesen vannak viták a tagok között, az eltiltás mértékét illetően a szabályzat keretein belül, de próbáljuk meggyőzni egymást, hogy lehetőleg egyhangú döntés szülessen. Persze, nem mindig sikerül, ilyenkor a többségi szavazat dönt.