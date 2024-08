Kicsit álmosan kezdett az U19-es válogatott, és ezen a szinten ez felér egy öngyilkossággal. 3:13 alatt két gólt is kaptak a magyar fiatalok, mind a kettőt egy kapu mögötti passzból, ráadásul Schaeffer Gordon-Carroll góljánál sajnos a védők csak keresték a korongot, és talán csak az ismétlésben találták meg. A második találat Jack Hextall és Kalder Varga nagyszerű visszapasszából született. A folytatásban is az amerikai U17-esek irányították a meccset, Pásztor Viktor többször is nagyszerűen védett, de csak időlegesen sikerült kitolni a harmadik gólt, ami végül 10:20-nál jött, Joseph Salandra ugrott ki, és itt már Pásztor is kapitulált. Majd megint érkezett a Hextall-Varga duó, és 11:59-nél a negyedik vendéggól, kapu mögötti passzból. Öt perccel a harmad vége előtt emberelőnyt kaptunk, végre voltak helyzeteink, de sajnos nekünk nem sikerült gólt lőni, az amerikaiak ugyanezt a 18. percben mindössze 12 másodperc alatt megoldották, Gordon-Carroll ütött bombagólt a bal felsőbe. 5-0 lett a harmad vége, 14-4 a kapura lövéseké.

A második harmadot új kapussal kezdtük, Veres-Fucsku Bence állt a ketrecebe, az amúgy jól védő Pásztor helyére. A játékrész első előnyét az amerikaiak kapták, és ezt is kihasználták, 24:07-nél Brody Gillespie szólaltatta meg a dudát. A 28. percben újabb emberelőnyhöz jutottunk, és óriási ziccerek maradtak ki, semmi nem akart összejönni. Itt kell elmondani, hogy nem látszott a két év előny a mieink javára, az amerikaiak sokkal gyorsabban korcsolyáztak, fizikailag sem sikerült föléjük nőni. Volt kihagyott kettő az együnk, kapuvas, gólvonalról tisztázás amikor tényleg csak centiken múlt a gól, de hiába. Ebben a húsz percben sokkal gyorsabb és hatékonyabb lett a válogatott mint az első játékrészben.

Az utolsó harmadot is előnnyel, több helyzettel kezdtük, tíz percnél megint óriási helyzetet hibáztunk. Aztán megkaptuk a hetediket, és az utolsó tíz percben lyukasra lőttek minket az amerikaiak. Előbb Luke Puchner lépett ki és Veres-Fucsku lábai között csorgott be a pakk, majd 86 másodperccel később a védelem egy újabb hibát és a nyolcadik amerikai gólt hozta össze, a Chicago Mission hokisa, Gordon-Carrol triplázott az 54. percben. A kilencediket pedig Marcell Mayer ütötte négy perccel a végső dudaszó előtt. Sajnos a becsületgólt sem sikerült megszerezni.