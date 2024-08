A mieinknél Hári János családi okok, Stipsicz Bence és Nagy Krisztián sérülés miatt nem volt ott a keretben, Majoross Gergely szövetségi kapitány így kipróbálhatott néhány fiatalt. Így három újoncot is avattunk, Horváth Alex, Horváth Bence és Szongoth Domán személyében.

Az első harmad igencsak kényelmes tempóban zajlott, alig voltak ütközések, játékmegszakítás is nagyon kevés, túlságosan barátságos felkészülési meccset hoztak össze az első harmadban a csapatok.

A második játékrész érezhetően jobb iramban indult, és érkezett az első kiállítás ukrán oldalon. Létszámfölényben szinte végig a támadóharmadban tartottuk a korongot, lövéseink is voltak, jól nézett ki ez a két perc. Utána viszont elmentek egy kontrából az ukránok, és három a kettőben Stanislav Sadovikov lőtt a hálóba, 0-1. Fél perc sem telt, újabb ellentámadás, ezúttal kettő az egyben vitték Bálizs Bencére a korongot, Volodymyr Cherdak a gólszerző, 0-2. Öt perccel a harmad vége előtt jött az első vendég emberelőny és a harmadik gól, Oleksandr Peresunko lőtt Vay Ádám kapujába, 0-3. Ez a húsz perc bizony nagyon rosszul festett.

A harmadik harmad megint jól indult, de megint emberelőnybe kerültek az ukránok, elsőre még kapuvasat lőttek, de a kipattanóra Sadovikov ért oda elsőnek, 0-4. Két perc múva Szabó Bence adta el utolsó emberként a korongot, Denys Borodai pedig nem ismert kegyelmet, 0-5. Kicsit későn de legalább felébredtünk. Nyolc perccel a vége előtt az újonc Szongoth Domán kotort be közelről egy kipattanót, 1-5. Egyetlen perccel később Galló Vilmos vágott be egy kapu mögül visszaadott korongot, 2-5. Nem álltunk le, és négy perccel a végső dudaszó előtt Varga Balázs talált a kapuba emberelőnyben, 3-5. Lehoztuk a kapust a hajrára, amit sajnos Andriy Denyskin használt ki, 3-6. Így vereséggel a zsebben utazunk Pozsonyba, ahol ennél sokkal komolyabb feladatok várnak ránk.