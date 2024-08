Márpedig senki sem számított sétagaloppra, de a ciprusiak rögtön az első másodpercekben tövig nyomták a pedált, és csak kapkodtuk a fejünket. Azonban akadt, aki higgadt fejjel tűrte a hazai rohamokat, mégpedig a kapuban Tóth Balázs, aki a 9. percig már két bravúrt is bemutatott. Előbb Semedo közeli ziccerénél, majd Semedo beadása után Stepinski közeli lövésénél mutatta meg, miért is került be a neve a szövetségi kapitány, Marco Rossi jegyzetfüzetébe. Az első negyedóra végére aztán elfogyott a nicosiai lendület, és egy kontrából Christensen adott mérnöki pontossággal megszerkesztett passzt Kovács Mátyásnak, ő azonban már közel sem volt ennyire precíz, és kicsit oldalról, 7 méterről fölé lőtte a ziccert. A fehérváriak ezután nagyon taktikusan tartották a labdát, így a ciprusiaknak nem volt mivel játszaniuk, az pedig idegenben már fél siker. Semedo azonban továbbra is nagyon virgonc maradt, Bohdan Melnyik egy sárga lapot is begyűjtött a Zöld-foki Köztársaságból érkezett játékosról. A 29. percben Maric távoli löketét védte Tóth, pár perccel később viszont már ő is csak szemmel követte, ahogy Khammas beadását Stepinski csúsztatta meg fejjel, ám ez is elég volt a fehérvári kapustól, a labda a bal kapufa mellett éppen elsuhanva hagyta el az alapvonalat. A hazaiak bal oldala volt veszélyesebb támadásban, mégis egy jobbról érkező Diounkou-beívelés után fejelt Stepinski kapufát a 40. percben. A lengyel aztán még a szünet előtt újra a szívbajt hozta ránk, ismét Diounkou beadását fejelte közelről fölé. Ideje volt már a szünetnek, de ehhez még hárompercnyi hosszabbítást kellett kibírniuk a fehérváriaknak, ami csak egy újabb földöntúli Tóth Balázs-bravúrral sikerült Semedo lövése után.

A szünetben ketőt cseráélt Pető Tamás, és lássuk be, inkább részéről volt indokolt a változtatás. Ennek ellenére fordulás után is inkább a ciprusi szemek örülhettek annak, amit láttak. Azért a Vidi is ott volt, Milicevic ért fel szépen a támadással, meg is kapta a labdát, 13 méterről, éles szögből alig lőtt kapu mellé a legújabb fehérvári igazolás. Utána viszont újra Tóth Balázs volt a főszereplő, először Simic 11 méteres löketét védte bravúrral, majd a kipattanót Semedo tette vissza 7 méterről, a kapus pedig azonnal reagált és ismét nagyot védett. Christensen 18 méteres lövésénél kellett hárítania Fabianonak, Stepinski viszont jóval közelebbről, 7 méterről lőhetett a 60. percben Diounkou passza után, és ehhez már Tóth Balázs is kevés volt, előny ott, 1-0. A ciprusi kapus nem volt ekkora gondban Gradisar löketénél, elég volt egy bravúr is, hogy megóvja hálóját a góltól. Az utolsó tíz percre ráfordulva Lang Ádám is pályára került, Diounkout váltotta, aki megsérült, és végre Stepinski sem riogatott minket, mert helyette Kakoulli lépett a gyepre. Talán emiatt is az utolsó tíz percben kicsit javított a labdabirtoklási arányon a Fehérvár, sőt helyzetecske is akadt, Milicevic ívelt kapu elé egy szabadrúgást, Larsen fejelt kapu mellé. A hat perc ráadásban Semedo még mindig kellemetlenkedett, de szerencsére nem eléggé, így maradt az eredmény.

A visszavágót jövő héten szerdán rendezik 18 órakor a Sóstói Stadionban.