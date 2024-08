– Bennem volt a bizonyítási vágy, hiszen most játszottam először kezdőként az új idényben és szerettem volna megmutatni, hogy ott is van a helyem. Hála Istennek sikerült gólt szereznem és nyertünk is, így nagyon örülök ennek – mondta a vasárnapi, Nyíregyháza Spartacus FC elleni mérkőzéssel kapcsolatban Komáromi György lapunknak.

A fiatal futballista az idei évben kifejezetten jó összhangban van a Puskás Akadémia rutinos válogatott játékosával, Nagy Zsolttal, akinek a Zalaegerszeg ellen gólpassz adott, most pedig fordítva történt ez meg.

– Szerencsére eddig jól jön ki ez az év. Mind a pályán, mind a magánéletben nagyon egymásra találtunk Zsoltival, nagyon jól megértjük egymást és sokat beszélgetünk mindenről is szabadidőnkben. Ez az összhang pedig a pályán is megmutatkozik szerintem, a statisztikák is ezt mutatják. Bízom benne, hogy ezt az idény folyamán tartani tudjuk – mondta a Nagy Zsolttal való kapcsolatáról Komáromi.

A felcsútiak az új idényt nagyszerű teljesítménnyel kezdték, háromból három bajnokit megnyertek és az örmény Ararat-Armenia elleni első Konferencia Liga-selejtező mérkőzést is behúzták. Komáromi szerint a siker titka, hogy bár nem tudnak sokat edzeni, hiszen három naponta mérkőzéseket játszanak, de a regenerációk nagyon jók, fel tudnak frissülni minden meccsre.

– Mindenki megtesz mindent a siker érdekében és azért, hogy kihozza magából a maximumot. Egyik meccsen sem tartalékoltunk, a bajnokság és a Konferencia Liga is egyaránt fontos nekünk. Szeretnénk az idény végén ott lenni ismételten a dobogón, jól kezdtük az idényt, reméljük, ezt tartani tudjuk a folytatásban is – fogalmazott a szélső.

A Konferencia Liga-selejtezőben most jön a feladat nehezebb része, hiszen bár az előny megvan, 1-0-ra nyert idegenben a Puskás Akadémia, most hazai pályán kell kivívni a továbbjutást az Ararat-Armenia ellen. Ha ez sikerül, akkor már a play off körben járna a felcsúti együttes, ahonnan egy lépés a főtábla, azonban ezért a tavalyi döntős, olasz Fiorentinával kellene megküzdenie.