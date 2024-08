A Borac Banja Luka csütörtökön este a Ferencvárost fogadja.

– Az első mérkőzésen a három magyar csapat közül a Ferencváros játszott a leggyengébben, de hála Istennek, van még egy másik meccs, egy visszavágó is – elemzett Kű Lajos. – Az akkori Fradival 1972-ben játszottam egy fantasztikus mérkőzést minden idők legjobb boszniai csapatával, a jugoszláv bajnok Zeljeznicarral csaptunk össze. Hasonló volt a helyzet, mint most, hiszen az első találkozón, Budapesten 2-1-re veszítettünk: nagyon esett és a bosnyákok a vízipólóban jobbnak bizonyultak. Azonban a visszavágón részese lehettem a győzelemnek, a rendes játékidő alatt rúgtam egy gólt, a döntetlen után büntetőrúgások következtek, majd a sorsdöntő utolsó tizenegyest sikerült értékesítenem, így végül sikerült a továbbjutás. Akik most elindulnak Banja Lukába, úgy kell autóbuszba ülniük, hogy csak és kizárólag a győzelem az elfogadható eredmény. Egygólos győzelmet várok, 1-2 lesz a végeredmény. Ha én lennék az edző, nem engednék felszállni a buszra olyan játékost, aki nincs meggyőződve arról, hogy csak a győzelem lehet az összecsapás vége. Úgy kell hozzáállni a mérkőzéshez, hogy éreztetni kell az ellenféllel: nincs esélye. A Ferencváros a magyar labdarúgás Nemzeti Színháza, igazi Fradi szívvel kell, hogy játsszon mindenki. Úgy kell elutazni, mint ahogyan mi tettük azt, amikor annak idején útnak indultunk Szarajevóba!

Mindig a Fradi állt hozzá a legközelebb, de sokkal boldogabb lenne, ha több magyar játékos alkotná a keretet

A Paksi FC a cseh Mlada Boleslav csapata ellen otthon játszik.

– Két nagyszerű vidéki csapatunk is versenyben van még a nemzetközi porondon. A paksiak Csehországban az utolsó pillanatig győzelemre álltak, de egy nagyon szép szabadrúgással egyenlítettek a hazaiak. Azonban Pakson fergeteges a szurkolótábor, oda tud hatni, hogy sikerüljön a győzelem. Pakson egy-két játékos egymaga el tudja dönteni a találkozót. A tradícióban bízni kell, a legutóbbi három évben a magyar mezőnyben a paksiak rúgták a legtöbb gólt, ez benne van a lábukban, rendkívül gólképes a társaság. Hihetetlenül veszélyesek a kapura, remélhetően ezt a csehekkel szemben is bizonyítják majd. Szerintem 2-1-re győzünk és tovább jutunk! Ráadásul óriási boldogsággal tölti el az embert, hogy a 18-as keret minden tagja magyar, és mindezt zöldben! Egyébként ez lenne az etalon, ezt kellene követnie a többi csapatnak, a Puskásnak, a Fehérvárnak és a Ferencvárosnak is, legalább annyira, hogy egyenlő arányban legyenek a keretben a magyar és a külföldi játékosok. Biztos vagyok abban, hogy náluk is dupla hangerővel zúgna a biztatás! Nálam a Fradi mindenek felett áll, de a paksiak érdemeit feltétlenül el kell ismerni – egyébként ott leszek a helyszínen és személyesen szurkolók majd a győzelemért.