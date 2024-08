Az építkezés pedig úgy látszik folytatódik, hiszen péntek délután a felcsútiak bejelentették, hogy megszerezték a Budapest Honvéd, és a magyar futball egyik legnagyobb értékét Kerezsi Zalánt. Az U21-es válogatott játékos nagyszerű erősítés lehet a jövőben Hornyák Zsolt számára, de már ebben az idényben is megcsillogtathatja tudását.

A munka azonban itt nem állhat meg, hiszen folytatódik a bajnokság, ahol eddig hibátlan a Hornyák-csapat. Ezen a hétvégén vasárnap, szeptember 1-én lép pályára a gárda 17.30 órától, méghozzá annak a Paksnak az otthonában, amely szintén a Konferencia Liga-selejtező playoff körében búcsúzott a nemzetközi porondtól. A paksiak az új idényben eddig négy mérkőzésen hét pontot szereztek, nyertek az Újpest és a Nyíregyháza ellen, Zalaegerszegen azonban kikaptak, míg a Diósgyőrrel csak döntetlent tudtak játszani.

Az elmúlt években a Paks kisebb fölényben volt az egymás elleni mérkőzéseket tekintve, a legutóbbi öt összecsapásból is hármat megnyert. A 2023-2024-es idényben először 2023 szeptemberében találkoztak a felek, akkor a Tolna vármegyei együttes 2-0-s sikerrel elvitte a három pontot a Pancho Arénából, majd 2024 februárjában 2-1-re otthon is nyerni tudott. Áprilisban aztán Hornyák Zsolték nagy menetelésbe kezdtek, amely végén a harmadik helyet is megszerezték a bajnokságban, ehhez pedig kellett az is, hogy 5-0-ra kiütötték a paksiakat.