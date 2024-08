Ide simítunk egy rövid részletet abból a beszélgetésből, amit elkövettünk vele. Talán sokan akkor is felismernék a részlet alapján, ha nem ágaskodna itt a podcast képe, linkje. De mégis így indítjuk ezt a beszélgetést egy rövid idézettel:

„A Vidiben szűnt meg a tivornyák sora?

– Ment a csapat felkészülni Tatára, ami akkor nagyon nagy szó volt. Kovács Feri bácsi olvasta a névsort, de nem hallottam a nevem. Azt mondta: – XY meg egy-két játékos mennek a salakra, ami hátul volt, az eredményjelző mögött. Akkor döbbentem rá, ez így nem mehet tovább. Felelősséggel tartozom a családomnak, a feleségemnek, a gyerekeknek. 2800 forint volt akkor a fizetésem és 5400 a rezsi! Nagyon mélyen voltam, és ebből akartam kijönni. Akkor fogadtam meg, hogy amíg versenyszerűen focizok, egy korty alkoholt nem iszok meg, jöjjön bármilyen siker is. Ezt meg is tartottam, amire büszke vagyok!"

Legyenek vendégeink egy beszélgetés erejéig!