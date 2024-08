A vasárnap este a forduló utolsó mérkőzésén a két hibátlan együttes találkozott egymással. A csapatok között sok különbség eddig nincs a bajnokságban, akár a mezükben sem volt, hiszen míg az MTK fehérben, a Puskás Akadémia világoskékben futott ki a gyepre, megkülönböztetni pedig alig lehetett őket. Szemteszt volt ez a javából így vasárnap késő estére.

Jól kezdett azonban a hazai csapat, hiszen Komáromi révén már a második percben helyzetbe került, de Demjén észnél volt és jól jött ki a kapujából. Hat perccel később aztán már a Konferencia Liga-hős, Favorov lőtt ballal a jobb alsó felé 18-ról, azonban a fővárosiak kapusa ismét remekül vetődött és védett. Az első tíz perc teljesen a Puskásé volt, azonban ez gólt nem hozott, csak helyzeteket tartogatott magában. A folytatásban a mezőnyfölény bár a felcsútiaknál volt, ez nem ütközött annyira ki a látottakban.

A 29. percben Levi indult meg jól Komáromival váltva, az ötös jobb sarkáról azonban ismét Demjénbe lőtt. Bő tíz perccel később aztán már az MTK előtt adódott óriási lehetőség, Horváth jobbról laposan passzolta középre a labdát, Polievka pedig mesteri mozdulattal a bal oldali kapufa tövére perdítette a labdát, talán a félidő legnagyobb helyzete volt ez. A szlovák csatár aztán egy perccel később is veszélyeztetett, ekkor 14-ről lőtt, de Markek elérte a labdát. A hátralévő időben aztán újabb már nem alakult ki újabb nagy helyzet, így 0-0-s döntetlennél vonulhattak szünetre a felek.

A szünet után aztán nagy változás történt, talán felfedezték a sok pontatlanság okát, hiszen a Puskás Akadémia a világoskék helyett a sötétkék szerelésében futott ki a pályára, így már látható volt a két csapat közti különbség, valamint a tiszta feketébe öltött Karakó Ferenc játékvezető is pirosat húzott. Az 50. percben aztán már nem csak ilyen tekintetben volt különbség a gárdák között. A félpályánál Komáromi és Nagy Zsombor harcolt a labdáért, ami ide-oda pattogott, orrba is találta az MTK játékosát, a Puskás Akadémia szélsője pedig elindult, egyedül vezette, majd Nagy Zsolt elé tálalt, középre ívelt, Jonatan Levi pedig nagyszerűen robbant be a tizenhatos közepén és fejelt a kapuba, 1-0.