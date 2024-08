A torna nyitó mérkőzésén meglepetésre az esélytelenebbnek tartott cseh Házena Kynzvart együttese 35-31 (21-19)-re legyőzte a szlovák-cseh közös rendezésű bajnokság aranyérmesét, a Iuventa Mihalovce gárdáját.

A folytatásban magyar csapatok rangadója következett, a nyár folyamán meglehetősen átalakult Alba Fehérvár KC a Moyra Budaörs Handball együttese ellen lépett a Köfém Sportcsarnok parkettjére.

– Elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával, a professzionalizmusukkal és mindazzal, amit lépésről lépésre csapatként építünk. A Collagenius Kupa egy lépés a felkészülésünk során, ahol tiszta képet kapunk majd arról, hogy mit kell még fejlesztenünk az elkövetkezendő időszakban. A ránk váró három mérkőzésen a lányok megmutathatják, hogy az átadott játékrendszert mennyire sajátították el, és hogy később még mennyit kell ezen tökéletesítenünk. A felkészülés folytatásában a fizikai erőnlétünk legmagasabb szintre emelését tűztük ki célul, valamint a mérkőzéseknek is köszönhetően a kézilabda technikánkat fogjuk finomítani. – fogalmazott Szuzanna Lazovics a fehérváriak néhány hete kinevezett szakvezetője, aki Horváth Rolandot váltotta kispadon.

Tatai Pétert hiányolták a szurkolók a hazai stábból, de a csapat kapusedzője igazoltan van távol, hiszen az olimpián hasonló teendőket lát el a női válogatott mellett.

Az éppen a Budaörstől visszatérő Szabó-Májer Krisztina felsősarkos találata vezette be a találkozót, majd Balássi Lili szép góljának örülhettek a hazai drukkerek. Lendületesen játszott az Alba, határozottan védekezett, és nem sok teret engedett ellenfelének. A 6. percben kettős emberelőnybe került a Budaörs, és Schneider Éva pontos hétméterese után először vette át a vezetést, 2-3. Több, mint négy perc után ismét Balássi törte meg a gólcsendet, és azt lehetett megállapítani, dacára annak, hogy a felkészülés harmadik hetében járnak a csapatok az iramra nem lehetett panasz. A Budaörs vette át ismét a vezetést, és ezt próbálta állandósítani, de Szabó Kitti újfent egalizálni tudott, 5-5. Örvendetes volt fehérvári részről, hogy az újonnan igazolt kapus, Hadfi Gréta biztosan őrizte ketrecét, ráadásul az AFKC a 20. percre kétgólos előnyt kovácsolt Tamara Szmbatian révén, 8-6. Ez a vezetés a szünetre még acélosabbá válhatott volna, de az ötgólos fór hármat megőrzött az Alba.

Erősebb tempóval indította a második játékrészt a Budaörs, és pillanatok alatt felzárkózott egy találatra, sőt Lengyel Eszter kiegyenlített, majd átvették a vezetést is, 13-14. Nem váratott sokáig a hazai időkérés sem, Lazovics elénk taglejtésekkel magyarázott tanítványainak. Úgy tűnt, hogy nem értek célt a szavak, de aztán a remekül játszó Kövér Luca tett arról, hogy utolérje az Alba riválisát. A 41. percben pedig Utasi Linda üreskapus találata után ismét a fekete mezesek mellett állt a magasabb szám az eredményjelzőn, 17-16. A folytatásban is kiegyenlített csatát láthattunk, de a fehérváriak ezt követően ráléptek a gázpedálra, és Szmbatjan vezérletével négyre növelték vezetésüket az utolsó tíz percre, 22-18. A túloldalon Farkas Júlia beállítása gólokat hozott a vendégeknek, akik igyekeztek a házigazdákat befogni a hajrához közeledve, 25-23. Érződött, hogy kezd kiütközni a fáradság a csapatokon, ám Szabó Kitti akcióból és Szmbatjan hetesből elvarrták a szálakat, és már nem engedték közelebb ellenfelüket.