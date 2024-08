Gyorsan véget ért a nyári szabadságolás időszaka, és elindulnak a hétvégén a különböző osztályokban a vármegyei labdarúgó-bajnokságok küzdelmei, így, ahogy már évek óta megszokhattuk az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága annak rendje, és módja szerint megtartotta évadnyitó értekezletét.

Első napirendi pontként küldöttnek megválasztották a Magyar Labdarúgó-szövetség közgyűlésére – amelyre minden vármegye két küldöttet küldhet - Bencsik Istvánt a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség társadalmi elnökét, valamint Bíró Zsolt társadalmi alelnököt.

Majd Schneider Béla az MLSZ Fejér Vármegyei igazgatója arról számolt be, hogy 253 csapat vesz részt a megyei labdarúgásban. Ezt követően ismertette, hogy az őszi idény augusztus 24-én indul a vármegyei I., és II. osztályokban, valamint a III. osztály Nyugat csoportjában. A többi osztály és korosztály csapatai pedig két héttel később, szeptember 7-én lépnek először pályára. A tavaszi szezonban 2025. március 8-án, illetve március 22-én lesznek az első játéknapok. A futsal bajnokságok később kezdődnek, a felnőttek és az utánpótlás korosztályok egyaránt 2024. november 1. és 2025. március 16. között harcolhatnak a pontokért, helyezésekért.

Rendkívül fontos, hogy megfelelően kezeljék a klubok a sportorvosi vizsgálatokat, a sportorvosi engedélyek érvényességének időtartama ugyanis változik. 2025. január 1-től hatályos szabály szerint a sportorvosi engedély érvényességi ideje 16 éven aluli versenyző esetén 6 hónapnál, 16 éven felüli versenyző esetén – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – 12 hónapnál hosszabb nem lehet. A sportorvosi engedélyek érvényességének számítása/határnapja 2025. január 1-től a 16 éven aluli sportolók esetén továbbra is a sportorvosi vizsgálat időpontja lesz az irányadó a 6 hónapos érvényességi idő számításakor. A 16 éven felüli sportolók esetében ugyanakkor, a sportorvosi engedélyek érvényességének vége egységesen a születés dátumához fog igazodni. Továbbra is érvényes sportorvosi lap birtokában lehet játszani, amelyet a sportorvos, vagy a házi-sportorvos állított ki.