A 7-3 ugyan nem néz ki túl jól, de a mérkőzést látva nem is tragikus, hiszen volt ez jóval szorosabb is, és csak a harmadik harmadban egy két perces rövidzárlat miatt lett jelentősebb a különbség. Majoross Gergely szövetségi kapitány büszke is volt a csapatára.

– Lenyűgöz ennek a csapatnak az odaadása. Azt mondtam a kazah meccs után, hogy magam is meglepődtem, hogy hol tartunk ebben a szegmensben, amit legfőbb értékként határoztunk meg. Azt hiszem ma erre rátettünk egy lapáttal. Tiszteltük az ellenfelünket, a szlovák válogatott kikényszeríti ezt az ellenfeleiből. De nagyon bátrak voltunk és nagyon tökösek. Szerintem a legtöbbet hoztuk ki belőle, ugyan nem mi uraltuk a játékot, de viszonylag közel tudtunk maradni. Sajnálom, hogy a harmadik harmadban egy-két perc alatt vétettünk két olyan hibát, ami ezen a szinten nem megengedhető. A hatékonyságuk a befejezéseknél elképesztő. Nagyon örültem volna ha 5-3-al be tudjuk fejezni, így egy kicsit rosszabbul néz ki, de nincs miért szégyenkeznünk. Ez egy büszke csapat és büszke erre a teljesítményére. Joggal büszke. Azt mondtuk, hogy ritka lehetőség egy ilyen csapattal játszani, az ő fővárosukban, teltház előtt. De beletettük, és kihoztuk belőle a legtöbbet. Én Szlovákiában, a ligában dolgoztam öt éven keresztül, nekem ez a stadion kicsit több, mint egy stadion. És az egész Szlovák jégkorong és annak az atmoszférája. Örülök, hogy ennek újra részese lehettem, és köszönet jár a srácoknak, hogy egy ilyen élménnyel gazdagítottak minket, a stábot és a szurkolókat – nyilatkozta a szövetségi kapitány.

És mit vár Ausztria ellen a kapitány?

– A meccs képe inkább azt fogja trükközni amit Kazahsztán ellen, vagy Szlovákia ellen láttunk? Nehéz megmondani, bármelyik előfordulhat. De az biztos, hogy nagyon odaadó csapatot fogunk látni ismét, amelyik mindent megtesz a címeres mezért, és ez a legfontosabb most augusztusban.

Ezúttal Vay Ádám védte a magyar kaput,

– Remekül éreztem magam, a végeredményt leszámítva. Nagyon jó volt látni a csapaton is, hogy nincs olyan játékos, aki ne tett volna meg mindent a cél érdekében. Úgy gondolom büszkék lehetünk, mert szívünket, lelkünket kitettük a jégre. Persze nagyon nem lepett meg, mert tudtam jól, hogy a kapitány olyan játékosokat fog behívni, akik odateszik magukat. Tudjuk jól, hogy ő is szeretne fejlődni és ez nagyon jót tesz a magyar jégkorongnak. Nagyon jó munkát végez.