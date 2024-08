Nehéz napok elé néz tehát a csapat, és az új szövetségi kapitány, Majoross Gergely is.

– Fontos, hogy magasra tegyük a lécet, mert nagyon magasan lesz a kihívás. A héten is, és a szezonban is. Ennek a magas lécnek nem mindig tudtunk megfelelni, de úgy érzem most kezdjük tisztába tenni ezeket, és egyre jobb lesz. Alapvetően szeretem az aprólékosságot a taktikai és egyéni taktikai dolgokban is. Azt hiszem attól tud valami jól működni, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mi a felelőssége adott helyzetben. A védekező harmaddal kapcsolatban most ezen próbáltunk dolgozni. Az persze látszik, hogy augusztusi a forma, mert amit normális esetben tudunk csinálni 30-40 másodpercig, az most még csak lehet, hogy 20-25, és nyilván a kivitelezés sem az igazi. Kicsit a jég minősége is augusztusi. Az egész nem ment flottul, de erre számíthattunk, és ez nem kifogás, csak egy tény, amivel foglalkozni kell, nyomni kell tovább, hogy csütörtökön a lehető legjobban nézzünk ki. Nyilván itt a válogatottnál a lehetőségeink limitáltak, most lesz körülbelül három edzésünk, mielőtt játszunk egy meccset, mielőtt elmegyünk az olimpiai selejtezőre.

De nem csak az idény eleji forma befolyásolja a munka haladását, hanem a játékrendszer újdonságai, és azok elsajátítása is.

– Én új vagyok a fedélzeten, és ennek megfelelően van egy csomó újdonság, amit a srácoknak el kell sajátítani. Amit lehet, és amit hasznosnak tartottunk azt megtartottuk a régi játékrendszerből. De sok mindenen kell átmenniük, a klubjukkal vannak, és arra összpontosítanak. Még ha játszottak is a válogatottnál fél évvel ezelőtt, akkor is sok minden átismételendő. Erre találtunk különböző alternatív megoldásokat és voltak már találkozóink a tábor előtt is. Most sem tudunk mindent jégen gyakorolni, valamit csak videón fogunk megnézni, vagy rajzokon próbálunk illusztrálni. Sok lesz az információ és azt hiszem a stábnak az is fontos, hogy ki az, aki be tudja fogadni a sok információt , meg tudja emészteni, és meg is tudja valósítani.

De nem csak az újdonságok és azok elsajátításának kérdése okoz fejtörést a kapitánynak.