Az első harmadban nem volt komoly baj, és mégis. Sokkal jobban játszottunk mint vasárnap Ukrajna ellen, pedig Kazahsztán magasabb polcon helyezkedik el jelen pillanatban a világ jégkorongjában. Még emberelőnyben sem tudtak nagyon mit kezdeni velünk, ellenben mi létszámfölényben kimondottan jól néztünk ki. Majd a harmad hajrájában mindezen pozitív jelek ellenére mégis a kazahok kerültek előnybe. Sebők Balázs durvaság miatt kelljen kiüljön a büntetőpadra, mi buli után megszereztük, majd rögtön el is adtuk a korongot, Mikhailis pedig hálás volt a lehetőségért és Bálizs Bence lábai között a kapuba csúsztatta a korongot, 1-0.

A második harmad elején végre érkezett a magyar gól. Az ukránok ellen debütáló, és rögtön gólt szerző 16 éves Szongoth Domán lőtt kapura, ami még kipattant, de Terbócs István újra rátette, Shutov ezt is védte, viszont Szongoth összeszedte a korongot és behúzta a bal alsóba, 1-1. A játék képe nem változott, mi voltunk a jobbak, de az sem változott, hogy mégis újra a kazahok találtak be, Breus vágta középről a kapuba, 2-1. Dühítő, mert a kapura lövési arány ekkor 20-6 volt a javunkra. Ez sem akadályozta meg Mukhametovot, aki egymaga elindult év végül fonákkal a rövidnél Bálizs válla fölött a vas alá lőtt, 3-1. Szerencsére erre volt válaszunk, Nilsson lőtte be élesen a kapu elé a korongot, amibe Sofron beleszúrt, Shutov pedig csak pislogott, 3-2.

Nincs új a nap alatt. Tényleg reménykedhettünk az egyenlítésben, csakhogy az ellenfélnél volt egy Mikhailis. Persze mi is besegítettünk neki, hiszen Erdély Csanád adta el a korongot a kapunk mögött, a kazah támadó pedig az alapvonal mögül úgy lőtte rá Ortenszky Tamás lábára, hogy Bálizs egy pillanatra sem látta a korongot ,így esélye sem volt hárítani, 4-2. És sajnos nem ért véget a Mikhailis-show. Egy hosszú indítással megindult a kazahok támadója, és senkitől sem zavartatva verte be a korongot a kapu bal oldalába, 5-2. Történt mindez hat és fél perccel a vége előtt, és innen már nem volt visszaút.

Folytatás pénteken este 18 órakor a házigazda Szlovákia ellen, ami a legnehezebb meccs lesz ezen a tornán.