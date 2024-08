Ezen a hétvégén csak a női csapat képviselte a legmagasabb osztályban a felnőttek között a Puskás Akadémiát, hiszen a fiúk ETO FC Győr elleni mérkőzését elhalasztották. A lányoknak ez volt az új idényben az első forduló, az ellenfél pedig nem volt más, mint a Diósgyőri VTK.

A felcsútiak már az első félidőben domináltak, azonban helyzetekig ritkán jutottak el, vagy ha mégis, akkor az utolsó passzok nem sikerültek pontosra, vagy ha mégis, akkor a DVTK kapusa védett. Fél óra elteltével aztán Tuza állította meg keményen ellenfelét a tizenhatoson belül, elkaszálta a diósgyőriek játékosát, majd a büntetőt Madarász értékesítette, így a szünetre vendég vezetésnél vonulhattak a felek, 0-1.

A fordulás után rögtön emberelőnybe került a Puskás Akadémia, a piros-fehérek kapusa, Orgoványi a saját büntetőterületén kívül szabálytalankodott, amiért a játékvezető ki is állította. Balszerencséjére még meg is sérült, így amellett, hogy eltiltották, hordágyon vitték le a pályáról. Hiába történt mindez a félidő elején, a 76. percig kellett arra várni, hogy Szurovceva hat méterről leadott lövése megtalálja az utat a kapuba, és egyenlítsen a házigazda, 1-1. Ezután beindultak az események: három perccel később Szolomáje megkapta második sárga lapját, így már kettős emberelőnyben volt Halászi Kinga csapata, a 86. percben Pécsi góljával pedig már a vezetést is megszerezte, 2-1. Végül a hosszabbítás hatodik percében a csereként beálló Tóth Zsóka egy hatalmas bombagóllal beállította a végeredményt, 3-1.

A Puskás Akadémia FC női NB I-es csapata legközelebb augusztus 31-én, szombaton lép pályára 16.00 órától a Szekszárdi UFC vendégeként a második fordulóban.

Simple Női Liga NB I, 1. forduló

Puskás Akadémia FC–DVTK 3–1 (0–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 100 néző, Vezette: Bognár Réka

Puskás Akadémia FC: Dannback – Tuza, Szemán-Tóth, Harmat, Palakovics – Nagy N. (Brekovszki, 58.), Nagy L., Szarvas (Sági, 84.), Tanaszkovics (Tóth Zs., 61.), Pécsi – Szurovceva. Vezetőedző: Halászi Kinga

DVTK: Orgoványi – Kazanowska, Boros K., Connell (Ezer, a szünetben), Krisztin (Nagy P., 82.), Mikó, Komlós, Sain (Galambvári, 58.), Myhal (Katona F., 89.), Szolomájer, Madarász. Vezetőedző: Bém Gábor