Miközben nálunk kényszerű csere történt a válogatott keretben, és két alapember nem tud ott lenni majd Pozsonyban, ellenfeleink nem nélkülüzik majd sztárjaikat.

Északi szomszédainknál hosszas vita előzte meg a KHL-ben szereplő játékosok esetleges meghívását. Oroszország és Ukrajna háborújára a sportvilág úgy reagált, hogy számtalan orosz és fehérorosz sportolót eltiltottak a nemzetközi versenyektől, a két országban szereplő külföldi sportolókat pedig sok esetben eltiltották attól, hogy hazájukat képviseljék nemzetközi mérkőzéseken. A szankciók alól nem volt kivétel a jégkorong sem, sok másik válogatotthoz hasonlóan Szlovákia sem engedélyezte azon játékosok szereplését, akik a KHL-ben vagy a fehérorosz bajnokságban játszottak. Ezért a májusi vb-n sem voltak ott a KHL-ben szereplők a keretben.

Most viszont ezt a szankciót a szlovák szövetség feloldotta, és végül három olyan játékos (Gernát, Grman, Liška) került a csapatba, akik a KHL-ben kergetik a korongot. Hiába festett úgy a dolog, hogy NHL-esek sem lesznek a szlovák csapatban, ehhez képest 10 játékos is a tengerentúlon keresi a kenyerét, és persze vannak bőven a cseh bajnokságból is. Az osztrák válogatott elsősorban a Salzburg és Klagenfurt csapataira épül – előbbiből nyolcan, utóbbiból heten kaptak behívót –, de van a keretben két NHL-es és négyen a svájci bajnokságból csatlakoznak.

Szlovákia kerete

Kapusok: Denis Godla (Slovan), Samuel Hlavaj (Minnesota, NHL), Stanislav Škorvánek (Mountfield, CZE)

Hátvédek: Peter Čerešňák (Pardubice, CZE), Martin Fehérváry (Washington, NHL), Martin Gernát (Lokomotiv, KHL), Mário Grman (Admiral, KHL), Michal Ivan (Liberec, CZE), Samuel Kňažko (Columbus, NHL), Patrik Koch (Utah, NHL), Šimon Nemec (New Jersey, NHL)

Csatárok: Lukáš Cingel, Róbert Lantoši (Liberec, CZE), Adam Liška (Szeversztal, KHL), Marek Hrivík, Libor Hudáček (Trinec, CZE), Miloš Kelemen (Utah, NHL), Kristián Pospíšil (Brno CZE), Martin Pospíšil (Calgary, NHL), Pavol Regenda (Anaheim, NHL), Miloš Roman, Marián Studenič (Färjestad, SWE), Matúš Sukeľ (Litvínov, CZE), Adam Sýkora (New York Rangers, NHL), Tomáš Tatar (New Jersey, NHL)