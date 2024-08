– Decemberben leszek 24 esztendős, 11 évesen kezdtem a kosárlabdát, most következik a 14. szezonom. A kosárlabdázás több dolgot kipróbáltam, úsztam, rövidebb ideig karatéztam, valamint 3 évig öttusáztam, illetve akkoriban még csak úszás, futás szerepelt a programban. Mióta az eszemet tudom, már jártam szurkolni a helyi férfi csapat meccseire apukámmal, testvéremmel. Szabadidőmben mindig lejártam dobálni tesómmal, vagy akár egyedül is, az iskolai szünetekben mindig kosárlabda került a kezembe és mentünk le pattogtatni, akár öt percre is. Szerettem az öttusát, de az úszás után beleuntam a hajszárításba, valamint igazából mindig is a kosárlabda felé húzott a szívem. Volt két osztálytársam, akik már kosaraztak és állandóan arról meséltek, hogy milyen jók az edzések, így ötödikes általános iskolásként én is elkezdtem – mondja Laufer Gabriella.

A 184 centiméterre nőtt sportoló, mindig a legmagasabb az osztályában a lányok közül, de azt mondja, nem a centik döntöttek a sportág kiválasztásában.

– Nem ez terelt feltétlenül a palánkok irányába, de kifejezetten előnyt jelent. Apukám és anyukám is kosaraztak középiskolában, testvérem a DKKA-ban az utánpótlás korosztályokban. Pontosan emlékszem, 2011. novemberének elején volt az első edzésem a Széchenyi iskola termében. Zsolnay Göngyinél kezdtem a kosárlabdát, a másodedzőim Kovács Tímea és Szondi Ágnes voltak, ekkor még nem igazán játszottam, két év lemaradásom volt a többiekhez képest. Öt esztendőn át Gyöngyi volt az edzőm, utána Gáll Tamás három idényen – kadett, junior, NB I/B- dirigálta a tréningjeimet, ő segített a legtöbbet a fejlődésemben. Sok egyéni képzést tartott nekem és hasznos tanácsokkal is ellátott, a mai napig is támogat mindenben. Az idő múlásával megváltozott a csapaton belüli szerepem, többet játszottam, így egyre magabiztosabbá és eredményesebbé váltam.

Laufer Gabriella 16 évesen már kiemelkedett kortársai közül, bajnoki meccsek sorát döntötte el az utánpótlásban

Fotó: Horog László/Archív

Meghívtak a korosztályos válogatottba a 3x3-as kosárlabdában, 2018-ban, az U18 3x3 Eb-selejtezőn vettem részt, aztán 2023 nyarán 3x3 womens series tornára jutottam el Kínába. A hagyományos, azaz 5x5ös kosárban korosztályos válogatottba nem sikerült bekerülnöm. Ponterős játékommal az edzőváltást követően, kadett koromban kezdtem el kiemelkedni a mezőnyből, ekkoriban az utánpótlás és az NB I/B csapatokban is szerephez jutottam, sokat segített, hogy fiatalon, 16 évesen adódott a lehetőség, hogy a másodosztályban is tudtam játszani, ezáltal sokat fejlődtem, sokat tanultam tapasztaltabb játékosoktól.