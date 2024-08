– A strandkézilabda ob-n végül a hatodik helyen zártak. Erre számított, vagy ennél egy kicsit jobb eredményben reménykedtek?

– Ha a szakma egészét nézzük, akkor egy nagyon jó évet zártunk. A döntőnél talán ennél egy kicsit jobb eredményre számítottunk, de ezt sem éljük meg komoly csalódásként. A második helyen zártuk a csoportot, majd a negyeddöntőben a tavalyi második OVB Beach Girls jött velünk szembe, ráadásul az egyik legjobb játékosomat a második szett elején kiállították. De még így is sokáig tudtuk tartani magunkat a második szettben, de a végén kicsit elfogytunk. Az 5-8. helyért az első meccset megnyertük, és igazából az utolsó meccs, ami talán még egy kis hiányérzetet okozhat. Ott a LadyBugs csapata ellen nekünk állt a meccs, úgy tűnt nekünk van jobb napunk, de sajnos a végén mégsem úgy alakult, ahogy azt szerettük volna. De nem vagyok csalódott, több nemzetközi tornán voltunk, szép eredményeket értünk el.

– Egy ideje átköltöztek terembe, hogy halad az új játékosok beépítése a csapatba?

– Az edzések jók, a hangulat jó, az új játékosok közül mindenki kezdi megtalálni a helyét a csapatban. Persze most még a csapatjáték, a taktikai elemek kicsit döcögnek. Személy szerint én is úgy vagyok a csapatnak, és van hat új játékosunk. Kell még egy kis idő, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy valójában mire vagyunk képesek. Erre a másfél hónap felkészülési idő nem biztos, hogy elég lesz. Én úgy gondolom, hogy október környékén mutathatjuk meg valóban, hogy mit tudunk. Nem azt mondom, hogy addig nincs esélyünk, nem lehetnek jó napjaink, de talán onnantól lesz reálisabb a kép. Pont ezért a szezon elején mindig több a meglepetés.

– Legutóbb Orosházán szerepeltek egy felkészülési tornán. Hogy sikerült?

– Felemásan. Sajnos többen kisebb sérüléssel bajlódtak. Nem olyan vészesek, de megelőzésképpen nyilván nem kockáztattunk, próbálunk figyelni a játékosok állapotára. De még a torna közben is becsúszott egy-egy kisebb sérülés, az utolsó napra kezdtünk egy picit már elfogyni. Ráadásul a Fradi U20-asaival játszottunk utolsó nap, akik fiatalok. Sokan voltak, jó lendülettel játszottak, de összességében azért voltak jó momentumaink. Az első meccsen a Mohács ellen sajnos a védekezés nagyon nem működött és ez a kapusteljesítményre is negatívan hatott. A második napra összekaptuk magunkat a Borsod ellen, és ott már voltak biztató jelek. Az utolsó nap a Fradi már héttel is vezetett ellenünk, de sikerült felállnunk. Majd jött egy szerencsétlen momentum, egy kiállítás, így nem tudtuk a meccset a végén behúzni. De a három nap alatt folyton fejlődtünk, úgyhogy bizakodó vagyok.