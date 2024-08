Ismét összejöttek a korábbi futballisták Székesfehérváron, vezetőedzőjük, Szentmihályi Antal meghívására

Fotó: Horog László / FMH

Szentmihályi karrierje meglepő körülményék között kezdődött, ugyanis a csapat előzőleg Kerekes Imre irányításával, magabiztosan jutott a legmagasabb osztályba, azonban a fehérvári vezetők nem vele képzelték el az NB I-es szereplést, a fővárosi utánpótlásban ténykedő korábbi kapust kérték fel a feladatra. A döntés telitalálatnak bizonyult.

- Jó volt vele dolgozni – jegyzi meg az ünnepi esemény szervezésében szintén szerepet vállaló középhátvéd, Cs. Horváth Tibor. – A MÁV-tól a Rába ETO-hoz igazoltam, Győrben töltöttem két évet, majd visszatértem. Egy szezont dolgoztunk közösen, jó eredményeket értünk el, hazai pályán megvertük az Újpestet és a Ferencvárost. Súlyos térdsérülésem miatt nem tudtam folytatni a játékot, az edző Tatabányára szerződött, érkezett Szőke Miklós, Miki bácsival búcsúztunk az élvonaltól.

Disztl Péter szerint a Vidiben kimondottan sikeres szezont töltöttek közösen. Bár az áhított dobogó és a kupagyőzelem nem jött össze.

- Jó csapatunk volt, az Újpestet oda-vissza megvertük a bajnokságban, közel voltunk az éremhez. A kupadöntőig nagyszerűen meneteltünk, azonban a fináléban a Dózsa 2-0-ra megvert bennünket Tolnában, Birkás Péter két találatával. Érdekesség, hogy a lilák csatára a szezonban alig talált be, azonban a kapunkat kétszer is bevette. Ma már alig hihető, milyen idényünk volt, a tavasszal megsérültem Csepelen, nem volt cserekapusunk, a jobbhátvéd, Csuhay József állt be a meccs végén. Az utánpótlásból, az ifi I-ből hozták fel Mausz Tónit, 4-1-re kikaptunk, ő is megsérült, következett az ifi II-es gárda hálóőre, Dinnyés József. Aztán a MÁV korábbi kapusát, Paulusz Györgyöt igazolták le, ő védte végig az idényt az utolsó öt fordulót, valamint elkezdte az őszt, majd végre visszatértem. Ma már elképzelhetetlen események játszódtak le a csapatnál akkoriban. Aztán szerződtették Koszta János, Janival megoldottuk a feladatot, később az UEFA Kupában, a menetelés során is.