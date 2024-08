Az Országos Mentőszolgálatnál különösen nyáron sokasodnak meg a motoros balesetek, így nem is volt kérdés, hogy az OMSZ felkarolja a kezdeményezést.

Számadó Máté a biztonságos motorozásra hívja fel a figyelmet

Forrás: Career Brand Management

- A mentőszolgálat is két szempontból közelíti meg a kérdést. Egyrészt nagyon sok motoros balesethez kell kivonulnunk mentőautóval és megpróbálni segíteni, de sok esetben ezt sajnos már nem lehet, annyira súlyosak a motoros sérülései. Éppen ezért sosem lehet elégszer felhívni a figyelmet, hogy ezek a balesetek szinte egytől egyig elkerülhetők, egyrészt a motoros nagyobb odafigyelésével, másrészt pedig megfelelő protektorok viselésével. Ugyanakkor persze az autósoknak is bőven van tennivalójuk, hiszen nagyon sokszor nem is veszik észre a motorosokat. – mondta Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője, aki kiemelte a motoros mentősök védelmét is.

- Ők azok, akik megkülönböztető jelzést használva igyekeznek egy-egy baleset vagy rosszullét helyszínére megérkezni. Ők ugyanúgy mentőtisztek, mint az autón ülők, így nyilván kell érteniük a betegellátáshoz, de emellett kiválóan kell tudniuk motorozni is. Könnyű elképzelni milyen nehéz forgalmi szituációkba keveredhetnek a kivonulás során, így az ő biztonságuk is rendkívül fontos. Mátéval együttműködésben a jövőben arra igyekszünk rámutatni, hogy milyen kihívásokkal találkoznak a motorosok az utakon, illetve, hogy tudják maguk és mások egészségét megóvni a közlekedésben. - zárta gondolatait a szóvivő.