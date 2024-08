– A mai mérkőzésen az jelentette a különbséget, hogy a újpestiek berúgták az adódó lehetőségeiket, míg mi nem. 1-0 után két óriási ziccerünk is volt, amivel akár fordíthattunk volna. Ezek kimaradtak, majd az első félidő hajrájában két könnyű gólt ajándékoztunk az ellenfelünknek. A második félidőben mentünk előre, örülök, hogy az egyik centerünk végre betalált. Háromnaponta játszunk, ez nagyon nehéz, de megyünk tovább. Gratulálok az Újpestnek, megérdemelten nyertek, mert kihasználták a lehetőségeiket – nyilatkozta a meccset követően Pető Tamás vezetőedző.

A 16 éves Kovács Patrik élete első NB I-es gólját szerezte Újpesten, de sajnos túl sok öröme nem telt benne.

– Közel sem a legjobb formánkat mutattuk ma, lehetett érezni a csapaton a fáradtságot, de nem akarjuk a kifogásokat keresni. Sokat gondoltam arra, hogy milyen lesz majd az első gólomat megszerezni, sokféleképpen elképzeltem, tegnap este is eszembe jutott. Reméltem, hogy győztes gól lesz, vagy legalább olyankor szerzem, amikor vezet a csapat. Sajnos ez nem jött össze, de a gólomnak azért tudok örülni, sajnos az eredménynek nem. Nagyon pozitív, hogy mi, fiatal játékosok megkapjuk a bizalmat, és az edzői stáb bármely tagjára, valamint a csapattársakra is mindig számíthatunk, bármivel fordulhatunk feléjük. Gyorsan el kell felejtenünk ezt a mérkőzést, szerdán szeretnénk nyerni és továbbjutni a Konferencialigában, utána pedig a bajnokságban is visszatérni a győzelmekhez – értékelt az Újpest elleni bajnoki után a fiatal támadó.

Kovács Mátyás szerint szintén el kell felejteni azt a meccset, hiszen szerdán egy talán még fontosabb mérkőzés következik.

– Megérkezett a fáradtság a csapatra, kijönnek a meccsek és a hosszú utazás. Persze ez nem lehet kifogás, nem játszottunk jól. A második félidőben is sok pontatlan átadással játszottunk, igaz akkor már az Újpest sem szeretett volna nagyon játszani, őrizték az eredményt, amit kiharcoltak az első félidőben. Próbáltunk rájuk menni, hiszen vesztenivalónk már nem volt, úgyhogy mindent megpróbáltunk, letámadni, indulgatni. Rosszul jött, hogy rögtön a második félidő elején is gólt kaptunk, pedig akkor éppen mi kezdtünk el támadóbb felfogásban játszani. Sajnálom, hogy így alakult. Ezen túl kell lendülni és tényleg a szerdára készülni, fókuszálni és pihenni. Az egy nagyon fontos mérkőzés, szeretnénk nyerni, szeretnénk otthon kiharcolni a továbbjutást – mondta Kovács Mátyás a mérkőzés után.