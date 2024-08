Kicsit több mint két éve zajlanak a sukorói Kovács Katalin Kajak-Kenu Akadémiának a kivitelezési munkálatai, melynek kivitelezési folyamatairól az építtető WHB Group folyamatosan információt ad az érdeklődőknek. A munkafolyamatok azonban mostanra a kivitelezés utolsó nagy hajrájához értek. Az építkezés I. ütemét határidő előtt fejezték be, a II. ütemben pedig sorra kerülhetett az Akadémia csónakházának és ellenáramoltató medencéjének, valamint a sportpályák használatbavételi engedélyezési eljárásának megkezdése is.

Az Akadémia főépületét már bebútorozták, telepítették az eszközöket, tehát valójában már zajlik az élet: tartottak ugyanis benne már nyári táborokat, valamint versenyeket, úszóedzéseket is. A tornacsarnokot szintén felszerelték: beépítésre került az összes sporteszköz, mászófal, valamint a lelátók.

A WHB közösségi oldalán elárulta: a csónakház is elkészült: a téli evezős edzésekre kialakított tanmedence műgyantázása, továbbá az edzőtermek sportpadlójának burkolata elkészült, a hajótartókat is beépítették már a hajótároló barakkokba.

Közleményükben elárulták: a speciális áramoltató medencével ellátott épületen is az utolsó simításokat végzik. A szakemberek összeállították a vízforgató medence acél elemeit, beépítették a bronz hajócsavarokat, valamint a villanymotorokat. A munkálatok azonban itt jelenleg is folynak: épül a működtetéshez szükséges vízgépészet és vezérlő elektronika, hogy az áramoltató medence működését „élesben” mutathassák majd be a hivatalos átadáson.

A fotókon jól látható, hogy az épületek kivitelezése mellett zajlik a környezet rendezése - térkövezési és kertészeti munkák -, valamint a sportpályák építése is. Megépültek a légsátorral fedhető teniszpályák, burkolják a műfüves futballpályát és a kosárlabda pályákat is. Lesz továbbá strandröplabda pálya is, melyhez a homok már rendelkezésre áll. A kivitelező hamarosan megkezdi a „levonulását” a területről.