A német bajnokság 6. fordulójában a versenyzők a legendás pályán versenyeznek, ahol az aszfaltváltások és szintkülönbség komoly kihívásokat tartogat mindenkinek. Kovács Bálint ráadásul most mehet először ezen a pályán.

– Pénteken a fő cél ez lett volna, hogy minél gyorsabban megismerkedjek ezzel a számomra új pályával és tudjam hozni a korábbi tempómat. Az időjárás azonban átírta az eseményeket, tegnap napsütötte időben értünk ide, ma pedig esőre és nagy ködre ébredtünk. A Free practice 1 és a 2 is esős volt és mindkettő piros zászlóval lett megszakítva. Akkora volt a köd, hogy nem láttunk 50-100 méternél távolabb, ami a 200 LE motorokkal elég veszélyes. A Superpole Pre-Practice is elmaradt, a holnapi FP3 helyére került, délután a Superpole-ok lesznek, vasárnap pedig a két verseny. A szabadedzéseken jól éreztem magam, hamar összeismerkedtem a pályával. Assenben jó, itt rendkívül rossz volt a tapadás esőben, ennek ellenére az összesített ötödik helyen zártam, amivel rendkívül elégedett vagyok. Sajnos egyelőre nincs száraz beállításunk, a hétvégére viszont száraz időt jeleznek, izgalmas, érdekes hétvége elég nézünk – mondta Kovács Bálint a pénteki napot követően.