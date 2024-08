Kovács a gyorsasági motorversenyzés Mekkájának számító Assenben a gyári BMW nyergében újfent szeretne a legjobbak között végezni, és pályafutása eddigi csúcsának tartaná, ha a legendás ringen dobogóra állhatna a világbajnoki erősségű Superbike kategóriában.

Ahol Kovács Bálint tavaly abszolút újoncként egy gyári BMW nyergében összetettben a 8. helyen végzett. Idén ezt szeretné túlszárnyalni, amire jó esélye is van, hiszen az egyik kedvenc pályáján, Oscherslebenben Bálint végre megszerezte az első IDM-es pódiumait, miután kétszer is a harmadik helyen végzett.

A 22 éves motoros ezúttal az általa jól ismert Assenben folytatja idei szereplését az IDM 5. versenyhétvégéjén. Mint Bálint elmondta, a felkészülése jól sikerült, sokat motorozhatott és fizikálisan is a topon van, így nem tartja kizártnak, hogy újra felállhat majd a dobogóra, ám ehhez minden tényezőnek tökéletesnek kell lennie. Összetettben a hetedik helyen várja a folytatást az eddig szerzett 72 pontjával, ám egy jó helyezéssel nagyot léphetne előre a pontversenyben, hiszen a harmadiktól mindössze 21 ponttal van lemaradva.

– Egy olyan pálya következik most, ami az egyik legkedvesebb a számomra, de valamennyi motoros hasonlóan vélekedik Assenről. Tavaly sokáig versenyben voltam a legszűkebb élbollyal is, a versenytempóm jó volt, és a második futamon elszenvedett bukásomig a legjobbak szintjén teljesítettem. A tavalyi eredmények, köridők, valamint az eddigi idei teljesítményem alapján meggyőződésem, hogy a mezőny elejében tudok majd lenni, amibe akár a következő dobogós helyezés is benne lehet. Az alapvető célom a TOP 5, a csapat már ezzel is elégedett lenne, de szeretném végre valóra váltani az álmom, és a legendás asseni pályán is dobogós helyen végezni. A felkészülésem jól sikerült, mind fizikálisan, mind pedig a motorozás terén, így nagyon várom, hogy elkezdődjön végre a hétvége – fogalmazott Kovács Bálint.