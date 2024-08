A nyáron mindkét együttes kerete és stábja jelentős változáson ment keresztül, Fehérvárról Újpestre távozott Gergényi Bence, Maomodou Karamoko (kölcsönszerződése lejárta után távozott, majd Újpestre került kölcsönbe) és Bese Barnabás, valamint a tavalyi szakmai stábunkból Bartosz Grzelak vezetőedző, Johan Sandahl pályaedző, Elbert András kapusedző és Száraz Ádám erőnléti edző is, így a fővárosi lila-fehérek kis túlzással Vidi II-ként is indulhattak volna a bajnokságban.

Persze Pető Tamásnak is van újpesti kötődése, hiszen játékosként 1997-2000 között, valamint 2007-ben is Újpesten futballozott és tagja volt az Újpest utolsó bajnokcsapatának.

Az első percekben a hangulatra nem lehetett panasz a stadionban, sokkal jobb volt, mint maga a meccs. Ekkor csak reméltük, hogy a csapatok nem idézik majd meg a 2020 februári meccseiket, mikor rövid időn belül egy bajnokin és két kupameccsen is vállalhatatlan teljesítményt nyújtottak egymás ellen. Rossznyelvek szerint a guantánamói táborban azoknak a meccseknek a felvételével kínoznak. A 22. percben jutottunk el odáig, hogy már mindkét kapusnak volt védése, bár egyik sem kerül majd bele a forduló nagy védéseinek válogatásába. Tóth Balázs Ljujic éles szögből leadott lövését hárította, Piscitelli pedig Csongvai 18 méteres próbálkozását védte vetődve. A 24. percben viszont tehetetlen volt Tóth, Bese az alapvonal közeléből passzolta vissza a labdát Karamokóhoz, akitől messzire pattant a labda, de pont jól jött Ljujicnak, aki ballal, 15 méterről a jobb felső sarokba lőtt, 1-0. A 35. percben Pető kevergetett a jobb oldalon, majd tökéletesen ívelt középre, ahol Gradisar fejelhetett 9 méterről teljesen egyedül kapura, a labda azonban középre ment, Piscitelli sajnos magabiztosan hárított. Pillanatokkal később nagy bedobás után a Tajti által kifejelt labdát Brodic szerencsétlenül éppen Gradisarhoz juttatta, de a csatár kiszorított helyzetből kapu mellé lőtt. A kihagyott fehérvári helyzetek után viszont a lila-fehérek ismét betaláltak. Gergényi ívelése után a Bese által megcsúsztatott labdát Ljujic önzetlenül passzolta Brodichoz, aki 5 méterről könnyedén lőtt ballal a jobb alsó sarokba, 2-0. A folytatás sem volt jobb, Előbb ívelés után Ljujics ballábas, megpattanó lövését hárította bravúrral Tóth Balázs, majd bal oldali szöglet után a lecsorgó labda Karamoko elé került, a támadó lövése pedig Csongvai lábáról vágódott a kapu fölé. De ami ennél is nagyobb baj, hogy az első félidő ráadásában szöglet után Geiger a 16-os jobb sarkától ívelte középre a labdát, Nunes pedig hat méterről csúsztatott a jobb alsó sarokba, 3-0. Jól jött a félidei sípszó.

A szünetben Pető Tamás hármat cserélt, de mielőtt kicsit is reménykedni kezdhetett volna a fehérvári szurkolótábor, máris jött a negyedik hazai találat. Egy beívelés után nem tudott felszabadítani a védelem, Bese Tajtihoz passzolt, aki 9 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 4-0. A 61. percben Huszti cselezett befelé a büntetőterületen belül, majd 15 méterről kapura lőtt, Piscitelli a léc alól tornázta ki a labdát, majd pár perccel később Pető tekert 15 méterről a kapu fölé. Semmi sem akart összejönni ezen az estén a fehérváriaknak, akik becsületükre legyen mondva, nem adták fel. A 76. percben Stefanelli lövése dolgoztatta meg Piscitellit, majd Spandler fejesét tornázta ki a léc alól az újpestiek kapusa, de Csongvai távoli lövése se fogott ki rajta. Persze a lila-fehérek sem lustálkodta, Karamoko 15 méterről tesztelte Tóth Balázst, különösebb eredmény nélkül. A sok fehérvári próbálkozásnak végül a 90. percben meglett a jutalma, Milicevic beadása után Kovács Patrik 6 méterről a léc alá fejelt, 4-1.

Az Újpest tehát két vereség után fölényes győzelemmel törte meg a rossz sorozatát, a Fehérvár pedig a héten már második vereségét szenvedte el. a hétközi Konferencialiga-selejtező után.