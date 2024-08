A Hydro Fehérvár AV19 becsületgólját Stipsicz Bence szerezte, de ő sem rejtette véka alá véleményét, miszerint ez nagyon gyenge teljesítmény volt.

– Nem tudom, hogy hol kezdjem, mit is kéne javítani. Valószínűleg mindent. Kicsit össze-vissza volt az egész, úgy tűnt, hogy jól indul, aztán kaptunk egy gólt, majd még egyet emberhátrányban, és a második harmadban teljesen szétesett a játékunk. Ezt nem szabad engedni, ez nem megengedhető ezen a szinten. Nehéz megmondani, valami nagyon nem állt össze, de egyértelműen nagyon sok korongot eladtunk, rossz pozíciókban voltunk amikor eladtuk, kicsit csaltunk, nem dolgoztunk vissza eléggé, és belőtték a helyzeteiket. A negatív élményt el kell felejteni, de azokat a negatív dolgokat, amiket csináltunk, azokat meg kell vizsgálni és ki kell javítani.

Kiss Dávid vezetőedző is igencsak sarkos véleményt fogalmazott meg néhány játékosáról.

– Felkészülési meccsről beszélünk, de nem tudom meddig lehet ezzel takaródzni, vagy kifogásként használni, mert ez ma egy kínosnak nevezhető végeredmény volt. Ahol az első tíz percben még produkáltunk valamit, nálunk volt a korong, alig töltöttünk időt a védekező harmadban. Aztán egy szerencsétlen első gól után teljesen abbahagytuk a játékot, és szomorúan láttam, hogy egyénileg nagyon nem tudtunk mit hozzáadni. És ahelyett, hogy extra energiát adtunk volna a többieknek, mindenki szépen lassan leült. Az ellenfelünk jobb volt ma, ők belőtték a helyzeteiket, mi ha a kapu közelébe kerültünk akkor blokkot lőttünk vagy körbelőttük a kaput. Ők megugrottak ahogy korongot szereztek, négyen, öten támadták a kapunkat, mi meg kerestük, hogy hol is vagyunk. Tudtuk, hogy szép kihívás lesz ez a szezonkezdet ilyen szintű csapatok ellen, és ehhez hozzájön még a Bajnokok Ligája, ami ennél még egy fokozattal magasabb lesz. Nem biztos, hogy önbizalomnövelő mérkőzések lesznek, de most legalább keményen a tükörbe lehet nézni és gyorsan összeszedni magunkat, hogy a bajnokságunkban ennél sokkal komolyabb eredményeket tudjunk produkálni. Könnyű utazni azon a bizonyos szekéren, amikor minden jól megy, de arra sokkal inkább kíváncsi vagyok, hogy ebben a helyzetben hogyan fogunk reagálni. Játékospárti vagyok, türelmem az van, de azért van egy pont, ahol ez elfogy. Most még nem akarom ezt elkapkodni, megpróbáljuk helyrehozni a dolgokat amiket kell, és amiket láttunk, segítjük a játékosokat a stábbal, és meglátjuk ki az, aki ebbe beleáll. Lehet, hogy lesznek emberek, akik majd meglepődnek ha kell. Szerencsére most van elegendő játékosunk, elég bő a keret, úgyhogy mindent meg fogunk tenni, hogy ez gyorsan megforduljon. Mire elkezdődik a bajnokságunk, mindent rendbe fogunk hozni – értékelt a vezetőedző.