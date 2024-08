A párizsi olimpia után sem állt meg a kajak-kenu szezon, augusztus 14-16. között rendezték meg a Ma Santé & Beauté Clinique Felnőtt Magyar Bajnokságot Szolnokon, amely a pénteken kezdődő üzbegisztáni nem olimpiai számok világbajnokságára is válogatott.

A sukorói akadémia versenyzői közül az első napon Kőhalmi Emese K-1 1000 méteren állhatott fel a dobogó legfelső fokára, míg a Kollek Bálint, Hidvégi Hunor páros K-2 1000 méteren épphogy lemaradva az aranyról végül ezüstérmet szerzett.

Kőhalmi Emese aztán tovább halmozta a sikereket: újabb aranyérmet szerzett Ujfalvi Laurával K-2 500 méteren, de egyesben sem maradt érem nélkül, K-1 500 méteren ezüstérmet ünnepelhetett.

A zárónapon is születtek akadémiás érmek: Rugonfalvi-Kiss Janka magabiztosan nyerte a K-1 200 méteres döntőt, majd Dráviczki Dórával K-2 200 méteren bronzérmes helyen érkezett be. K-1 200 méteren Ujfalvi Laura szintén bronzérmet nyert. A Kollek Bálint, Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán és Kozma Barnabás alkotta egység is remekelt és egy rendkívül szoros döntőben tudott nyerni K-4 500 méreten. Kőhalmi Emese ezen a napon sem maradt aranyérem nélkül, K-1 5000 méteren ő is magyar bajnoki címet ünnepelhetett.

A nem olimpiai versenyszámok gyorsasági kajak-kenu világbajnokságának augusztus 23-25. között az üzbegisztáni Samarkand ad otthont.