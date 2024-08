3,8 kilométer úszás, 180 km kerékpározás, és 42 km futás – ez az ironman, azaz a hosszútávú triatlon táv.

Kovács-Omischl Lejla életében nem újdonság ez a fajta kegyetlen megmérettetés, 40-44 éves korosztályában szerzett már országos bajnoki címet közép- és hosszútávon is. Ám ezúttal Nagyatádon a mezőny legjobbjaként abszolút győzelmet aratott a Honvéd Szondi SE színeiben.

Lejla története négy évvel ezelőtt kezdődött. Az úrhidai kétgyermekes családanya felkereste Takács Pétert, a Szondi edzőjét, a teljesítménydiagnosztikával is foglalkozó szakembert.

„A nulláról, amatőr szintről sikerült felhozni Lejlát. Először csak futott, majd kedvet kapott a triatlonhoz. A kezdetektől fogva elhivatott” – emlékeztet a közös munka kezdetére Takács Péter.

Lejla az idei évnek úgy vágott neki:

– Évről-évre ugrásszerű javulást sikerült elérni. Voltak kiemelkedő korcsoportos eredményei, sőt abszolútban tavaly a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az Úrhidán élő friss bajnok civilben gyógytornászként dolgozik, de jószerével a sportnak él, a triatlon hatja át az életét.

– A felkészülés során nagy hangsúlyt kapott a teljesítménydiagnosztika, ez adta az alapját az edzéseknek. Így hatékonyabban tudott fejlődni. Az úszásán még van mit javítani, Kovácsné Kőnig Cecíliával, a Honvéd Szondi edzőjével sokat dolgoznak azon, hogy gyorsuljon a vízben. A kerékpározásban és futásban sokat erősödött. Az úszásban adódó hátrányát a szárazföldön kiválóan eltünteti. Lejla fejben nagyon erős! Nagyatádon teljesen összeszedetten versenyzett. A depóidőkön is sikerült javítani, és sikerült minimalizálni a sétát a futás ideje alatt. A technika és a taktika is összeállt. Történelmi győzelmet aratott, hisz fehérvári versenyző, még soha nem nyert abszolútban a nagyatádi megmérettetésen – tudtuk meg Takács Pétertől.

A Szondi színeiben sportoló Varga István nagyatádi teljesítménye is megér egy kalaplengetést, ugyanis huszadik alkalommal teljesítette az ironmant, ezúttal 9 óra 35 perces teljesítménnyel.