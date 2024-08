A mérsékelten teljesítő Vidit joggal féltettük a nyírségi kirándulástól, hiszen a ZTE ellen részben látott meddő mezőnyfölény, és visszafogott játék biztosan kevés lett volna a stadionavató miatt plusz motiváltsággal pályára lépő Nyíregyháza ellen. Egyébként remek futballünnep kerekedett a Szparinál, megtelt a nyolcezres vadiúj aréna.

A Tímár Krisztián által irányított Nyíregyháza nem is teketóriázott sokat, ehhez pedig nagyon „előzékenyen hozzájárult" a fehérvári védelem: Farkas beadását végigmozizták, ahogy Eppel lövését is, 1-0. Ekkor még nem tudtuk, hogy a házigazda ennél is gálánsabb lesz...

Az első 25 percben a házigazda játszott veszélyesebben, egy Csongvai szabadrúgás mellett nem volt mit feljegyezni a vendégektől. Nem hajtott orrvérzésig a két gólos előnyért a Nyíregyháza, Bedi orrából viszont kiserkent a piros folyadék – le is kellett cserélni a félidőben. Ennél már csak az fájt jobban a fehérvári oldalon, hogy a 40. percben Kovácsréti lövése éppen Bedin irányt változtatva a kapuba vágódott, 0-2.

Távol került a pontszerzéstől a Vidi, viszont éppen az hozta vissza a reményt, akitől szinte már nem is vártuk. Gradisar kapott ajándéklabdát, az egykori csákváritól, Alaxaitól. A szlovén egyedül tört kapura, és végre (!) gólt szerzett, 1-2.

A fordulás után kis híján Melnyik fejéről hullott a labda a Vidi kapujába, de Tóth kitornázta. A házigazda ennél is gálánsabb volt, az ő védőjük, nevezetesen Kovács Milán Huszti bedobása után a kapunak háttal állva be is csúsztatta a labdát a hálóba, 2-2. Spandler és Huszti majdnem összehozta az újabb hazai vezető gólt, de a nyírségiek támadója, Beke Péter végül megkegyelmezett, és óriási ziccerben nem találta el a kaput.

A hajrára nagyon jó meccs kerekedett, főleg, hogy fordított a Vidi! Csongvai remek szerelés után Simut lőtt a tizenhatoson belülről, a kapusról kipattanó labda a Puskás Akadémiát, és a Csákvárt is megjárt Alaxairól bevágódott a saját hálójába, 2-3. Sajnos nem tartott sokáig az öröm, három perccel később Babic bombázott a hálóba, 3-3. Kovácsréti még eltalálta a kapufát, és lett egy kis kakaskodás is. Őrült meccsen, egymás hibáiból élve játszottak a felek a stadionavató bajnoki mérkőzésen.