Az utóbbi évtized vártnál szerényebb eredményei után kimondottan jól teljesítettek a húsz éven aluli válogatott kosarasok, a Romániában rendezett, B-divíziós kontinensviadalon. - Az idei Európa-bajnokságot ezúttal Pitestiben bonyolították, a korosztályos, fiú válogatottunknak 2015-ben sikerült utoljára bejutnia a legjobb nyolc közé, B-diviziós kontinensviadalon, idei évben a hatodik helyet sikerült megszereznünk. Ezt én komoly sikerként könyvelem el, azzal együtt is, hogy természetesen éremért mentünk, szerettük volna kivívni a feljutást az A-divízióba. Az a két csapat játszotta a döntőt, akiktől kikaptunk, Románia és Ukrajna előzőleg legyőzött bennünket. Azóta leülepedtek a dolgok és sikerült átgondolnom, mi is az, amit valójában elértünk hosszú idő után, óriási sikerként éltem meg, büszke vagyok erre az eredményre, boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek a családnak, közösségnek. Kertészhez tavaly decemberben hívta telefonon a válogatott vezetőedzője, felkérte segítőnek.

-Örömömben elsírtam magam, egyetlen másodpercet sem kellett azon gondolkodnom, hogy elfogadom a felkérést, vagy sem. Januárban volt egy rövidebb összetartásunk, ahol igazából elkezdtem dolgozni a válogatottal . A vezetőedző Carlos Vallejo, a soproni kosárlabda akadémia U18-as csapatának edzője, a másik segítő pedig Lakits András, a MAFC Piros-csoportos együttesének vezetőedzője. Ez volt az első világversenyem, de nagyon remélem, nem az utolsó. Óriási megtiszteltetésnek érzem, fantasztikus hetet töltöttem stábtagként, a magyar címert képviselhettem. Ha hívnak máskor is, a válaszom egyértelmű lesz. Természetesen nem szeretnék itt megállni, és hosszú ideig szeretnék a nemzeti együttessel dolgozni. Rengeteg lemondással, munkával és áldozattal jár, de amikor az ember azt csinálja, amit szeret, ráadásul Magyarországot képviselheti, az mindenért kárpótol. Nagy dolognak tartom, hogy ilyen lehetőséget kaptam, remélem, a vezetőedző és a szövetség is elégedett volt a munkámmal, közösen folytatjuk a jövőben is. Amikor a FIBA ablakok megnyílnak, tehát kijelölöik a játéknapokat, következnek a válogatott szünetek, a stábok akkor szerveznek 4-5 napos edzőtáborokat, általában 2-3 alkalommal, ez mindig attól függ, milyen világversenyek zajlanak. Az Európa-bajnokság előtt pedig van egy hathetes felkészülési időszakunk, ahol végig gyakorolunk. A hazai szövetség mindent megtesz annak érdekében hogy a felkészülés egyszerű legyen és tényleg csak a kosárlabdával foglalkozzunk. Székesfehérváron, a megszokott helyszínen, az MKOSZ-csarnokban készültünk.