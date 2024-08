– Nagyon fontos győzelmet szereztünk a DVTK ellen, boldog vagyok, hogy az első hazai bajnokinkat a szezonban meg tudtuk nyerni. Nagy önbizalmat adott számunkra, hogy már az első percben megszereztük a vezetést és bár a DVTK még az első félidőben egyenlíteni tudott, szerencsére nem fogta meg a csapatot a bekapott gól – nyilatkozta a szombati mérkőzés után Katona Mátyás a fehervarfc.hu-nak.

A hajrában gólt szerző, a 3-1-es végeredményt beállító futballista elmondta, türelmesen járatták a labdát a találkozó nagy részében, nem kapkodtak annak ellenére sem, hogy olykor a DVTK birtokolta többet a labdát. Hozzátette, nagyon kellett neki az a gól, amit a hajrában szerzett, hiszen régen ünnepelhetett bajnoki találatot, ami most szinte biztos jót tesz az önbizalmának.

– Ez most jót tesz az önbizalmamnak. Láttam, hogy jön ki a kapus, tudatosan emeltem át fölötte a labdát, de azt hittem, hogy végül kapufa lesz, kellett egy kis szerencse, de úgy gondolom, hogy én is és a csapat is megdolgoztunk érte. Nincs megállás, készülünk tovább, hiszen jövő héten ismét két idegenbeli találkozó vár ránk, de most egyelőre csak a ciprusi mérkőzésre koncentrálunk, hiszen ott is nyerni szeretnénk – zárta gondolatait Katona.