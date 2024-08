A mieink három kapussal, hét hátvéddel és tizenhárom csatárral utaztak Svédországba. A játékosok közül sokan ott voltak a jégen az Egyesült Államok U17-es csapata elleni szezonnyitón. A keretben 2005-ös és 2006-os születésű játékosok szerepelnek, de Polónyi Nándor és Szivák Gergő személyében két 2007-es, míg Szongoth Domán és Prém Zsombor révén két 2008-as hokis is ott van – ők ketten ilyen fiatalon vettek részt az U18-as vb-n áprilisban, Dániában.

A mieink sorrendben a svéd Farjestad, a francia válogatott, a norvég Valerenga, az olasz válogatott, valamint a svéd Karlskoga ellen játszanak meccset a tornán, mindegyik roppant hasznos alkalom lesz a fejlődésre.

– Nem véletlenül járunk vissza erre a tornára, hiszen itt olyan erős csapatok ellen játszhatunk, akik ellen mindig is kellene a mi játékosainknak ahhoz, hogy tovább tudjanak fejlődni. Természetesen minden mérkőzésre úgy megyünk ki, hogy meg szeretnénk nyerni. De azt sem szabad elfelejteni, hogy az U18 és az U20-as korosztály között hatalmas az ugrás, talán még az U20-felnőtt viszonylatnál is nagyobb. Minden ilyen meccsre szüksége van a játékosoknak ahhoz, hogy ezt az ugrást meg tudják lépni – nyilatkozta Ladányi Balázs szövetségi edző.

A válogatottban ott van a FEHA19 két támadója, Keresztes Zsombor és Antonijevic Aleksandar, a Dunaújvárosi Acélbikákat pedig a hátvéd Jurkovics Bence képviseli.

A magyar válogatott ezzel a tornával is a decemberi, bledi világbajnokságra készül.