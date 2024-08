A sportág első Európa-bajnokságán, a hatvanas évek elején ugyanis a Thiering György, Maácz Benedek, Koronczay László, Skerletz Iván kvartett végzett a hatodik helyen, míg most, a hazai rendezésű kontinensviadal zárónapján a Czakó Boglárka, Mag Viktória, Máramarosi Rita összetételű női váltó lett szoros csatában hatodik.

Jó előjelekkel várta a magyar válogatott az Eb zárónapján rendezett váltóversenyt, a Veszprémi Honvéd háromszoros junior világbajnoka, Máramarosi Rita ugyanis vállalni tudta a futást, így újra összeállt a tavaly Romániában junior világbajnoki címet szerző női csapat. A lányok előtt azonban még a fiúk is kifutottak a várgesztesi Villapark szomszédságában felépített arénából, ahol nagyjából háromszor 35 percnyi tájfutás várt a csapatokra.

A férfiaknál egy komolyabb feltámadást láthattak a nézők a magyar válogatott egyes számú csapatától, hiszen Bakó Áron a hatvan fős mezőny közepén hozta be a váltót, innentől Bujdosó Zoltán és Jónás Ferenc is elkezdte az előrenyomulást. A tabániak bajnoka a 19. helyre hozta fel a csapatot, és miután egy ország több váltót is nevezhetett - de a végeredményben mindenhonnan csak a jobbik eredményt veszik figyelembe -, így elérhető közelségbe került az élmezőny is. A végén ez összejött, mert a szegediek erőssége, Jónás az egész mezőny hetedik legjobb idejét futva a 9. helyre hozta előre a váltót.

A hazai drukkerek ekkor még csak remélték, hogy a lányok ennél is előkelőbb helyen végeznek. Álomszerűre sikerült a kezdés, Czakó Boglárka ugyanis hiba nélkül, alig több mint húsz másodperces hátránnyal a 10. helyen érkezett a célba. Mag Viktória következett, ami a Salgótarjáni Dornyay tájfutójával történt, az valóban álomszerű volt. A magyar csapat második indulója ugyanis féltávnál már az első helyen állt, a világklasszis Natalia Gemperle előtt hozta a mezőnyt. A svájci lány aztán visszaelőzött és a kiskörön még néhányan Viki elé kerültek, de így is a negyedik helyen adta át a váltót Máramarosi Ritának. A táv feléig már a dobogót is támadta, ám ekkor Tove Alexandersson megmutatta, nem hiába a sportág élő legendája, Rita így egy ötfős bolyba került, akik mindannyian a negyedik helyre pályáztak. A csoportból aztán a cseh és a dán lány leszakadt, a célegyenesbe pedig egyszerre fordult be a francia, a finn és a magyar versenyző. Minimális különbséggel zuhantak be a célba a versenyzők, köztük a hatodik helyen Máramarosi Rita.