A 34 esztendős támadó nemrég még Horvátországban volt gólkirály, majd játszott a Videotonban is, ami után még Szlovéniában is megfordult pár hónapig. A Balatonlelle aztán most robbantotta az átigazolási bombát, hiszen bejelentette, hogy szerződtette a futballistát, akinek pályára lépésére még várnia kell a szurkolóknak, hiszen jelen pillanatban még sérült.