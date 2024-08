A klub beszámolójából kiderül, a két csapat mindenben megegyezett, így kölcsönbe érkezik a szélsőként és támadóként is bevethető futballista.

Holender Filip Kragujevacban született 1994. július 27-én, majd itt is kezdett el futballozni. 2009-ben aztán a Budapest Honvédhoz szerződött, ahol a korosztályos csapatokat végigjárva 2013 márciusában egy Paks elleni bajnokin az élvonalban is bemutatkozhatott. A 2016-2017-es idényben aztán bajnoki címet nyert a kispestiekkel, egy évvel később pedig társgólkirály lett az NB I-ben a maga 16 góljával. Ezután állt légiósnak 2019-ben, játszott svájcban az FC Luganónál, majd a szerb Partizan Beogradnál is. Három év elteltével, 2022 nyarán tért haza, a Vasas igazolta le, ahol az elmúlt két évben 13 gólt jegyzett 60 találkozón.

A 30 esztendős támadó a válogatottban is bemutatkozhatott, még 2018 novemberében egy Finnország elleni Nemzetek Ligája összecsapáson. A nemzeti csapatban 16 találkozón kapott lehetőséget.

– Jó fiatalok vannak a Vidiben, ami mindenképp örömteli és tetszik, valamint vannak rutinosabb játékosok is, ami szintén fontos egy csapat életében. Minden tudja, hogy a Vidi milyen csapat, nagyon örültem, amikor megkerestek. Vannak akiket ismerek a csapatból, de olyanok is akiket majd most ismerek meg. Sok poszton megfordultam már, voltam középcsatár, támadó, szélső, hátvéd a bal oldalon is. Amit meg tudok ígérni, hogy küzdeni fogok amíg bírom, a többi pedig remélem jönni fog a pályán, a gólok és a gólpasszok. Szeretném ha minél előrébb végeznénk a tabellán, az európai selejtezőben pedig nagyszerű lenne, ha sikerülne a csoportkör. Harminc éves lettem, van egy kis tapasztalatom, de remélem minél hamarabb sikerülne megismernem itt mindenkit. Nyilván nincs sok idő, de készen állok a feladatra – nyilatkozta a fehervarfc.hu-nak Holender Filip.