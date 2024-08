A magyar válogatottat immáron Majoross Gergely irányítja, a stábjában helyet kapott a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője, Kiss Dávid is. Szombaton találkozott először a keret, sok idő nincs az olimpiai selejtező előtt, hiszen augusztus 29-én már Pozsonyban lesz jelenése a mieinknek. A szombat délelőtti edzésen mindenki, így a fehérvári válogatott játékosok is részt vettek, a stáb minden percét kihasználta a jégidőnek. A magyarok mindössze egy felkészülési mérkőzésen mérhetik le, hányadán is állnak, vasárnap este 18 órakor a Vasas Jégcentrumban csapnak össze Ukrajnával.

Íme egy rövid részlet a szombati edzésből: