Az azeri Sumqayit FK elleni szerda esti Konferencia Liga-selejtező után már szombaton pályára lép a Fehérvár FC, amely a Kecskeméti TE elleni idegenbeli bajnoki után a második fordulóban a Sóstói Stadionban fogadja a Diósgyőri VTK-t.

A miskolciak a felkészülés során hat mérkőzést is lejátszottak, amelyből négyet, az Eger SE, a Putnok FC, a román Universitatea Cluj és a szlovák Michalovce ellenit meg is nyerték, a német Düsseldorftól és a székelyföldi Csíkszeredától azonban kikaptak.

A bajnokságban egy döntetlennel kezdett a DVTK a tavalyi Magyar Kupa-győztes Paks ellen. A miskolciak az újonnan érkező Marko Rakonjac góljával még vezettek, Böde Dániel és Windecker József góljával azonban fordítottak a paksiak. Végül Bright Edomwonyi négy perccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített, így 2-2-es döntetlennel zárult az összecsapás.

Viszonylag nagy volt a mozgás a DVTK-nál a nyáron. A távozók közt érdemes megemlíteni Pernambucót valamint Godfrey Bitok Stephent is, akik az előző idényben kulcsemberei voltak a csapatnak. Érkező oldalon érdemes megemlíteni az orosz Rubin Kazanytól kölcsönben megszerzett Uros Drezsgicset, valamint Marjo Rakonjacot, aki szintén Oroszországból, a Lokomotiv Moszkvától került kölcsönbe Miskolcra, az első meccsén pedig eredményes is volt az NB I-ben. Mellettük végleg leigazolták Karlo Senticet is, Sinisa Sanicanin pedig ingyen igazolhatóként írt alá.

A két együttesnek ez lesz a 80. egymás elleni mérkőzése az élvonalban. Az eddigi 79 alkalomból 43-szor a Vidi örülhetett a győzelemnek 11 döntetlen és 25 miskolci siker mellett. A gólkülönbség is impozáns, 129-81 a székesfehérváriak javára.

Az elmúlt idényben igen hullámzóak voltak az egymás elleni mérkőzések. A Fehérvár FC még 2023 októberében hazai pályán 4-0-ra diadalmaskodott, majd idén februárban 4-0-ra kikapott Miskolcon egy kiállítás után. Legutóbb májusban csaptak össze a felek a záró, 33. fordulóban. Akkor két meg nem adott székesfehérvári gól miatt 0-0-s döntetlennel zárult a találkozó, a Vidi pedig lecsúszott a harmadik helyről, amelyhez nyernie kellett volna.