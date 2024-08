A 2004-es születésű hátvéd viselhette a decemberi divízió 1/A-s junior világbajnokságon a csapatkapitányi C betűt, de már a 2023-as és a 2022-es eseményen is ott volt, tehát ifistaként is számoltak vele az U20-as nemzeti együttesnél.

Horváth a szupermini, mini és kölyök korosztályban Székesfehérváron játszott, most pedig a svéd Leksands együttesétől szerződik a Koronázóvárosba.

Horváth a Budai Bocsokban kezdett el hokizni, öt éves korom körül, aztán onnan pár év után Fehérváron folytatta U8-tól U14-ig. Annak idején Faragó Gyula és Kercsó Árpád volt az edzője, tehát kiváló alapokat kapott. Nevelőedzői távozása után igazolt a MAC-hoz, majd 14 vagy 15 évesen próbajátékra utazott Svédországba, ahol megfelelt. Egy nagyszerű családnál helyezték el, akik nagyon-nagyon sokat segítettek neki az első két évében Linköpingben. Mielőtt kiment Svédországba, elvégezte a nyolc általánost itthon Magyarországon, kint pedig folytatta a tanulást. Svédországban kilenc osztályos az általános iskola és csak három osztály a gimnázium. Ezért gyorsan beiratkozott egy nyelvfelzárkóztató iskolába, majd egy-két hónap elteltével elkezdett a rendes iskolába járni, a 9. osztályba.

Az első két év után sikerült fölkerülnie a svéd junior első osztályba, U18-asként, az U20-as bajnokságban is játszott. Amikor a Karlskronába szerződött, kiöregedő játékos volt az U18-ból, de az U20-as csapatuk, ami korábban a Superelitben volt, sajnos kiesett a második vonalba. Kapott egy megkeresést Amerikából, és meg is ragadta a lehetőséget. Sajnos nem a legjobb élményeket sikerült gyűjtenie, az edzővel sem volt jó a kapcsolata, mialatt hazajött a norvégiai U20-as világbajnokságra, odavittek a helyére három hátvédet, így kevés játéklehetőséget kapott. A szezon vége felé pár meccset egy alsóbb ligában játszott, de tavaly nyáron a Leksandssal óriási szerencséje volt. Ami meglepte, hogy ők keresték meg 2023 nyarán, de egyből odautazott és alá is írta a szerződését. A Lekands a svéd hoki egyik fellegvára, elképesztően profik a körülmények, hatalmas hagyományokkal bír a klub. Horváth Donát a Leksands történelmének harmadik magyar játékosa lett, Gröschl Tamás és Hári János után.