– Örömteli győzelmet arattunk, bár ez szerencse kérdése is volt a végén. Azt gondolom 1-0-nál gyorsan kellett volna rúgnunk egy második gólt, ami benne is volt a mérkőzésben, Jakub Plseknek is voltak helyzetei, Mikael Soisalo szerzett egy szép találatot, de les miatt nem volt érvényes, szóval ez hiányzott, hogy hamarabb meglegyen a második gól – kezdte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatót Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője. Hozzátette, a Zalaegerszeg ellen mindig nehéz dolguk van, már-már mumusként kezelik őket, a második félidő elején pedig ismét beleestek egy passzivitásba, amivel visszahozták az ellenfelüket a játékba.

A szakember arról is beszélt, már az Ararat-Armenia elleni meccsre is készült, hiszen több játékosát is pihentette, ezért is cserélt hamarabb a második félidőben, nem feltétlenül csak az eredmény miatt. Kiemelte, mindkét csapat nagyot küzdött a győzelemért, de ők voltak jobbak minőségben, ennek is köszönhetik, hogy megszerezték a három pontot.

– Nagyon sikeres volt a cserénk Favorov és Komáromi esetében is. A végén aztán Nagy Zsolt jól érkezett mélységből, ami miatt muszáj megdícsérnem őt, és ezzel el is döntötte a mérkőzést. Vannak ilyen meccsek, nem vagyok teljesen elégedett a játékunkkal, hiányérzetem van, főleg a második félidő első húsz perce miatt, ahol passzívok voltunk. Viszont ahogy mondtam vannak ilyen mérkőzések, ahol a szerencse is kell a győzelemhez – folytatta gondolatait Hornyák Zsolt.

A vezetőedző zárásként elmondta, ugyanúgy becsüli ezt az eredményt, mintha végig domináltak volna, sőt azért is értékes ez a siker, mert 1-1-nél a csapata nem adta fel a küzdelmet és nem elégedett meg az eredménnyel. Kiemelte, a találkozó lefújását követően már az Ararat-Armenia elleni Konferencialiga-selejtezőre koncentrálnak, hiszen szeretnék nagyon komolyan venni a sorozatot.