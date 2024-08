– Élmény volt-e ez? Nekem nagyon-nagy élmény volt. Többet ilyen ne legyen! Nagyon örülök a továbbjutásnak, de reálisan nézve nagyon sok hibát követtünk el. A Fiorentina ellen fele ennyit se szabad, mert könyörtelenül megbüntetnek – mondta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt. Hozzátette, az Arart nagyon szép gólokat lőtt, de Nagy Zsolt és Artem Favorov találatát is ki kell emelni, amivel végül sikerült megnyerniük egy nagyon nehéz párharcot. Kiemelte, ez az örmény csapat még a Midtjyllanddal is felvenné a harcot.

Hornyák Zsolt arról is szót ejtett a sajtótájékoztatón, hogy több szál is fűzi az örmény futballhoz és az ellenfél vezetőedzőjével, Vardan Minaszjannal is régre nyúlik a szakmai kapcsolata, így presztízst jelentett neki ez a párharc. Kijelentette, a magyar csapatok közül a Puskás Akadémiának volt a legnehezebb ellenfele a playoff-körbe jutásért.