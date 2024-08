Vérteséknek ezúttal a lehető legrosszabbul sült el a szombati és vasárnapi derbi, a listavezető Sydney Bears ellen két vereséget gyűjtöttek.

Szombaton 5-3-ra, vasárnap 7-2-re nyertek a Medvék, de tényleg nem a fehérvári legényen múlt, ugyanis ő elmondhatja magáról, hogy mind a két napon gyarapította góljai és asszisztjai számát..

Az első találkozón idénybeli nyolcadik gólját szerezte meg, és még kiosztott két gólt érő átadást is.

A vasárnapi meccs neki is gyengébben sikerült, csapata 0-4 után szerezte az első gólt, Vértes egy asszisztott jegyzett.

Ezzel ausztráliai pályafutása 13. meccse után 8 góllal és már 10 gólpasszal áll, klubja pedig a szövetségtől kapott három pontos levonás ellenére is a harmadik helyen áll a bajnokságban.