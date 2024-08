A júliusi, felkészülési derbik sorozata, az NB I-es rajt és az UEFA Konferencia Liga második köre is remekül alakult a Fejér vármegyeiek számára, nem kellett lejhajtott fejjel lekullogniuk a játéktérről. Gond nélkül léptek túl az azeri Sumqayit gárdáján, idegenbeli győzelemmel és hazai döntetlennel, majd a ciprusi Omonia ellen 1-0-ra kikaptak Nicosiában, pár nappal később a Megyei úton szenvedtek 4-1-es vereséget, szerdán pedig a mediterrán szigetről érkezők Fehérváron is nyertek 2-0-ra, ezzel a rájátszás csak álom maradt a koronázóvárosiak számára. A hazai bajnokságban a 6. helyen várják a folytatást, egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel. A vezetőedző, Pető Tamás szerint a kétfrontos terhelés éreztette hatását az utóbbi időszakban, immár csak az NB I-re kell koncentrálniuk.

– Természetesen bíztam abban, hogy hazai pályán megfordítjuk a párharcot az Omonia ellen, bár tudtam, nagyon erős csapattal találkozunk, az első mérkőzésen is megérdemelten nyertek, bár nekünk is akadtak lehetőségeink, az első félidő legnagyobb helyzetét mi hagytuk ki a GSP Stadionban. A fehérvári visszavágón az első félidőben nem tettük oda magunkat, ahogy kellett volna, hiányzott belőlünk a dinamika és az elszántság, tehát minden, amivel meccset lehet nyerni. A második félidőben már úgy mentünk ki a pályára, ahogy kell, jobban futballoztunk, azonban nem tudtuk megakadályozni az Omonia továbbjutását, két meccs alapján megérdemelten léptek tovább. Nekünk jó tanulópénz volt a Konferencia Liga, nem kell szégyenkeznünk. Főleg úgy, hogy egyetlen idegenbeli mérkőzésre sem sikerült olyan körülmények között eljutnunk, ahogy elterveztük. Nehéz körülmények között utaztunk, regenerálódtunk, edzeni alig tudtunk.

Pető Tamás a nyáron ült a fehérváriak kispadjára

Fotó: Kricskovics Antal

A nyári felkészülés kerül szóba, a sikerrel megvívott összecsapások, a négy győzelem mellett egy döntetlen, a bajnoki nyitófordulóban a kecskeméti döntetlen, majd a DVTK hazai legyőzése, jó játékkal, kimondottan izgalmas összecsapáson, a Sumqayit búcsúztatása.

– Főleg az azeri, idegenbeli meccsen játszottunk jól, az Omonia ellen kevésbé, igaz, nem is ugyanazt a játékerőt képviseli a két együttes. A múlt hétvégi, újpesti vereség során nem játszottunk alárendelt szerepet, de a futballt a gólok határozzák meg, ebben pedig alulmaradtunk, bár a helyzeteink nekünk is megvoltak. Ők berúgták a ziccereiket, mi nem, a hazaiak 1-0-s vezetésénél nekünk volt két hatalmas lehetőségünk, de elhibáztuk őket. Igazából a bajnokság most kezdődik számunkra, marad az egyfrontos terhelés, nagyon remélem, a ZTE ellen győzelmet ünnepelhetünk. Jó csapat látogat hozzánk, amely a legutóbbi fordulóban, két, szoros vereség megszerezte első győzelmét, a tavalyi év meglepetéscsapatát, a Paksot verték hazai pályán, megérdemelten. Számunkra fontos, hogy az Omonia elleni kiesés után is köszöntötték a csapatot drukkerek, nagyon jó a kapcsolat a szurkolók és a futballisták között. Fiatal csapatunk van, 23,9 év az átlagéletkorunk. Szeretem ezt a közeget, a klubot, jó itt dolgozni. Úgy gondolom, ez jó projekt, a tehetségek beépítése a csapat, minél több játéklehetőség biztosítása. Ennek pedig az a következménye,, hogy becsúsznak olyan vereségek, mint az Újpest elleni, illetve a kiesés a rutinos Omonia ellen. Fontos volt a szerdai visszajelzés a drukkerek részéről, hogy szeretik a csapatot, bíznak bennük.