Néhány helyen módosítania kellett Majoross Gergely szövetségi kapitánynak az olimpiai selejtezőtornára készülő kereten. Hári János és Stipsicz Bence nem tud játszani és csatlakozni a társakhoz, behívót kapott viszont a 16 éves Szongoth Domán. A fiatal csatár Újpesten nevelkedett, tavaly nyáron igazolt Finnországba, ahol a KooKoo U16-os és U18-as együttesében szerepelt, előbbiben húzóember volt 33 mérkőzésen 76 ponttal, de az ifjúságiak között is megállta a helyét 18 mérkőzésen 17 pontot gyűjtve. Részt vett az U18-as válogatottal az áprilisi világbajnokságon, egy gól és két assziszt volt a mérlege, majd már az U20-asokkal szerepelt a múlt heti karlstadi tornán is, ahol kétszer is eredményes volt. Nyáron 2+1 éves profi szerződést kötött a KooKoo-val. A 16 éves játékos vasárnap 18 órától a Vasas Jégcentrumban, az Ukrajna elleni felkészülési mérkőzésen debütálhat a felnőttek között, ahogy Horváth Alex és Horváth Bence is.

A magyar férfiválogatott bő kerete a pozsonyi olimpiai selejtezőre:

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, NOR), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, SVK)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor, Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, ECHL), Horváth Alex (Ocelari Trinec, CZE), Horváth Milán (JoKP, FIN), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Henrik Nilsson (Kalmar, SWE), Ortenszky Tamás (Winterthur, SUI), Szabó Bence (BJAHC)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, FIN), Horváth Bence (Jukurit, FIN), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (BJAHC), Nemes Márton (Mora IF, SWE) Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Lindenwood, NCAA), Sebők Balázs (Hydro Fehérvár AV19), Sofron István (BJAHC), Szongoth Domán (KooKoo, FIN), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (JYP, FIN)