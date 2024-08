A Konferencialiga-selejtezőben még nem, de a bajnokságban már pályára lépett a Puskás Akadémia és nem is akárhogy, hiszen elhozta a három pontot az Újpest FC otthonából Lamin Colley duplájával és Pécsi Ármin bravúrjaival. A gambiai támadóval készített interjúnk során megkérdeztük arról is, mi lehet a siker titka a hétvégén az első hazai bajnokin a ZTE ellen, ami egyben hangolódás is lesz az Ararat-Armenia elleni idegenbeli Konferencialiga-selejtezőre is.

– Mindig nehéz ellenük játszani, hiszen tele vannak energiával – mondta lapunknak az Újpest ellen duplázó Lamin Colley. A gambiai támadó hozzátette, úgy érzi jobb kvalitásokkal rendelkezik a Puskás Akadémia, mint a Zalaegerszegi TE, de nem becsülhetik le ellenfelüket. Kiemelte, azt érzi jó formában vannak, mindenki jól teljesít a csapatban és a zalaiak ellen is úgy futnak majd ki a pályára, hogy nyerni szeretnének, ezért meg is tesznek mindent, aztán meglátják mit hoz a mérkőzés.

A Zalaegerszegi TE legnagyobb távozója a nyáron talán Antonio Mance, aki az elmúlt idényben 15 gólt is jegyzett a bajnokságban. Mellette mindenképp fontos távozó Bedi Bence is, aki már régóta kulcsszereplő volt a zalaiaknál. Érkeztek is azonban futballisták a kék-fehérekhez, hiszen végleg megszerezték az Újpest futballistáját, Yohan Croizet, valamint az NK Osijek játékosát, Sztefanosz Evangelut is.

Az idény kezdet azonban nem sikerült jól Márton Gáboréknak, hiszen hiába játszottak jobban mint az MTK, végül 1-0-ra kikaptak otthon.

A felcsútiaknak nincsenek jó emlékeik az elmúlt idényből a ZTE elleni meccseken, hiszen 2023 szeptemberében hiába szereztek vezetést a 88. percben, végül a rendes játékidő hosszabbításának kilencedik percében egyenlítettek a hazaiak. Ezután a zalaegerszegiek idegenben és otthon is egyaránt 1-0-ra diadalmaskodtak, így veretlenek maradtak a Puskás ellen.