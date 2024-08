A második félidő elején aranyos jelenetsorok voltak a lelátón, Marco Rossi igyekezett le a gyermekekhez, hogy autogrammot osszon köztük, azonban végül a sajtópáholy elválasztotta ettől. Reménykedtünk benne, hogy a mérkőzésen ezután hasonlóan szép jeleneteket láthatunk majd, főleg felcsúti szempontból.

Fotó: Nagy Zoltán Péter / FMH

A 49. percben újabb óriási lehetőség maradt ki. Nissilä végzett el egy szabadrúgást a pálya bal oldaláról, jól jött a labda, a tizenhatos vonalánál Golla fejét találta meg a labda, ami szép ívben szállt.... A kapu jobb sarka helyett azonban a kapufára, onnan pedig az alapvonalon túlra... Aztán jött a következő, az 51. percben Levi ívelt középre balról, Puljic pörgette fel a labdát, majd az ötösön belül ezúttal Plsek fejelt erővel, De Gea belekapott még, így ez a lehetőség is a felső lécen csattant. Hihetetlen jelenetsorok, a nézőtéren pedig óriási döbbenet, akár két-, de háromgólos előny is állhatott volna ekkor már a Puskás Akadémia neve mellett. Palladino rögtön cserélt is hármat a látottak után.

Az őrület az 54. percben folytatódott, Stanislav Macek másodedző kapott azonnali piros lapot a kispadon reklamálás miatt. Ez annyi lendületet adott a firenzeieknek, hogy Kouamé lövésével először eltalálták a kaput, de Pécsi magabiztosan fogta a labdát. Az 59. percben a Fiorentina az első nagyobb helyzetéből megszerezte a vezetést, Kean kapott jó csúsztatást Kouamétől, a védők csak néztek, a csatár pedig tizenhatról, középről, jobbal a jobb alsóba lőtt, Pécsinek nem volt esélye, 0-1.

A gól után a Puskás Akadémia ismét veszélyesebben játszott, Hornyák Zsolt pedig úgy döntött, hogy Colley és Komáromi beállítása változást hozhat. Nagy helyzetre azonban a 77. percig kellett várni, ekkor sem a Puskás veszélyeztetett, hiszen egy kontra után Colpani passzolt Keannek, aki jobbal lőtt, Dodo elé pattant a labda a blokkról, de les miatt már intett a partjelző.